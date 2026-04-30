EVO Japan 2026: nuevos títulos y clásicos retro debutan en el main stage

EVO Japan 2026 será el evento más grande de su historia, incorporando cinco nuevos y espectaculares juegos de lucha para completar un histórico lineup de 12 títulos en el escenario principal. Estas incorporaciones apuntan a una temporada competitiva en 2026 que celebra la rica historia del género, encontrando el equilibrio entre novedades electrizantes y clásicos de siempre, con propuestas para todo tipo de fans.

EVO Japan 2026 - la promesa es emocionante © Evolution Championship Series

01 ¿Cuáles son los títulos del main stage de EVO Japan 2026?

EVO Japan, como es lógico, incluye los títulos más populares del género, como el siempre en evolución Street Fighter 6 . Sin embargo, también hay algunas incorporaciones sorprendentes.

La lista completa de títulos del main stage de EVO Japan es la siguiente:

2XKO

Fatal Fury: City of the Wolves

Granblue Fantasy Versus: Rising

Guilty Gear: Strive

Hokuto no Ken

The King of Fighters XV

Melty Blood: Type Lumina

Street Fighter 6

Tekken 8

Under Night In-Birth II Sys:Celes

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

El lineup incluye cinco pesos pesados, dos regresos y cinco debuts © EVO Japan

Anteriormente, el main stage se dividía en dos categorías: uno contra uno y cinco contra cinco. Los cinco títulos individuales de 2025 regresan en 2026: Granblue Fantasy Versus: Rising, Guilty Gear: Strive, The King of Fighters XV, Street Fighter 6 y Tekken 8. Estos juegos han estado presentes cada año desde EVO Japan 2023 y vuelven para ofrecer más espectáculo competitivo.

Melty Blood: Type Lumina fue solo un torneo secundario en 2025, aunque ya había pasado por el escenario principal en 2023, por lo que 2026 marca su segunda aparición destacada. De forma similar, Under Night In-Birth II Sys:Celes regresa al main stage japonés por segunda vez tras su última presencia en 2024.

02 ¿Qué juegos debutan en el main stage de EVO Japan en 2026?

Junto a los clásicos ya consagrados de EVO Japan, cinco títulos se suman por primera vez al escenario principal dentro del nuevo formato de 12 juegos.

Cada uno de ellos refuerza el homenaje a los clásicos del género sin perder frescura ni competitividad.

2XKO

Desarrollador: Riot Games

2XKO - uno de los nuevos títulos que se exhibirán en EVO Japan © Riot Games

Lanzado oficialmente en enero de 2026, 2XKO —el juego de lucha basado en League of Legends— es una de las incorporaciones más recientes al main stage.

Como título nuevo, su potencial para marcar el futuro del género es evidente. Ya en EVO France en octubre de 2025 debutó rápidamente en el circuito competitivo estando aún en early access. Japón será la primera vez que su versión completa 1.0 se juegue en un escenario principal de EVO.

Además, 2XKO contará con recompensas adicionales más allá del prize pool principal, incluyendo skins Blood Moon de Akali, Ekko y Yasuo, así como un pin exclusivo de EVO Japan 2026.

Fatal Fury: City of the Wolves

Desarrollador: SNK Corporation

Otro de los títulos recientes, Fatal Fury: City of the Wolves ya ha ganado relevancia global tras su presencia en EVO Las Vegas 2025 y la Esports World Cup.

Su lanzamiento en abril de 2025 llegó demasiado cerca de EVO Japan 2025 como para entrar en el main stage, pero en 2026 finalmente se suma como uno de los grandes protagonistas.

El juego fue extremadamente popular en Las Vegas, alcanzando el tercer puesto en número de inscripciones, lo que anticipa una alta participación y un nivel competitivo elevado en Japón para este dinámico y colorido título de estética anime.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Desarrollador: Sega

VF5 R.E.V.O. - Virtua Fighter vuelve tras su actualización World Stage © Sega

En 2025, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. apareció en la categoría cinco contra cinco junto a Street Fighter III 3rd Strike. Sin embargo, eso fue antes de la expansión World Stage, por lo que 2026 supone el debut de esta versión en el main stage.

Algunos de los mejores jugadores del mundo participaron en el formato por equipos, y tres miembros del equipo campeón —Reorao, Osage y Tonchan— defenderán su título ahora en formato individual.

Además, muchos fans interpretan esta inclusión como un posible movimiento para reactivar el interés de cara a Virtua Fighter 6, actualmente en desarrollo.

Hokuto no Ken, aka Fist of the North Star

Desarrollador: Sega

EVO Japan se lanza de lleno a la nostalgia con la incorporación del clásico 2D Hokuto no Ken, conocido fuera de Japón como Fist of the North Star.

Este título destaca por el legado de su material original, nacido como manga y anime de enorme popularidad y adaptado a múltiples géneros desde 1986.

El juego de lucha de 2005 es famoso por sus combos complejos y la precisión extrema que exige su ejecución. Algunos jugadores llevan más de 20 años perfeccionando su nivel esperando una oportunidad como esta.

Su regreso al main stage en 2026 supone un reconocimiento importante para la comunidad retro y garantiza enfrentamientos de altísimo nivel.

Vampire Savior: The Lord of Vampire aka Darkstalkers 3

Desarrollador: Capcom

Los gráficos retro de Vampire Savior llegan a las pantallas de EVO © Capcom

El segundo gran homenaje retro llega con Vampire Savior: The Lord of Vampire, conocido como Darkstalkers 3 fuera de Japón.

Su inclusión en el main stage ha sido especialmente celebrada por la comunidad. Desde su lanzamiento en arcades en 1997, se ha consolidado como uno de los juegos de lucha más icónicos de todos los tiempos.

Aunque siempre ha estado presente en EVO como torneo secundario o evento comunitario, nunca había formado parte del escenario principal. Su debut en 2026 lo convierte en un momento especialmente significativo para los veteranos de la FGC.

Además, también estará presente en el main stage de EVO Las Vegas, reforzando el equilibrio entre novedades y clásicos en toda la escena EVO.

03 ¿En qué se diferencian los lineups de EVO Japan y EVO Las Vegas, y por qué?

En comparación con Japón, EVO Las Vegas apuesta más por títulos modernos. El evento, que se celebra en junio, incluirá juegos como Invincible VS, BlazBlue: Central Fiction y Rivals of Aether II, que no estarán en el main stage japonés.

Sin embargo, Vegas no renuncia del todo al factor nostalgia, ya que Vampire Savior también formará parte de su lineup.

En conjunto, los lineups de 2026 apuntan a un equilibrio más saludable entre la emoción de los nuevos lanzamientos y la intensidad de los clásicos retro. Y será EVO Japan el evento que, probablemente, tenga mayor impacto a la hora de redefinir ese equilibrio dentro del ecosistema EVO.

Sobre el autor Quién es Hannah Marie ZT? Hannah Marie ZT es periodista especializada en esports, videojuegos y cultura digital. Tras comenzar su trayectoria cubriendo Apex Legends, ha ampliado su experiencia a Counter-Strike, League of Legends, Valorant, juegos de lucha y juegos independientes, además de apoyar con pasión iniciativas para mujeres. @hannahmariezt