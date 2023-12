Todo comenzó con 64 crews en lucha por el trono, fueron cayendo una a una, hasta quedar ocho. El evento ocurrió en la San Point Naval Station de Seattle, EEUU. Hablamos de la primavera de 2001 y participaban todos los grandes: Skill Methodz, Rhythm Bugs, Massive Monkees, L.A. Breakers, Boogie Brats, Circle of Fire, Style Elements y HaviKoro. Estas crews formaban lo que se denominó Lords of the Floor.

El torneo de dos días había sido creado por Bob 'the Balance' Foxhoven, un miembro de la crew de Seattle denominada Circle of Fire. La misma que había representado a EEUU en la legendaria competición Battle of the Year del año 2000.

El B-Boy Crumbs, de Style Elements, durante el Lords of the Floor en 2001 © James Newman

En los comienzos del movimiento, los breakers iban a eventos como el B-Boy Summit, el Freestyle Session y el Rock Steady Anniversary, pero ninguno de ellos podía competir con el Lords of the Floor

El legendario Z-Trip se encargó de los platos y el juez fue Ken Swift, de la inmortal crew Rock Steady. La pista había sido encerada hace poco y permitía realizar unos movimientos poco vistos hasta entonces. Además, la sala estaba abarrotada después de que se hubiesen agotado las entradas. El nivel del evento era tal que hasta contaba con masajistas que trataban a los bailarines entre una sesión y la siguiente. En total, los premios ascendían hasta los 4000 dólares (3382 euros – no olvidemos que estamos hablando de hace 20 años). Nunca se había visto una puesta en escena de tal calibre.

Orb, de Circle of Fire, en 2001 © James Newman

“Fue un salto sistémico para el breaking. Nunca habíamos visto un evento tan elitista. Por primera vez los B-Boys eran tratados como estrellas del rock”, dice Jeromeskee, miembro de la crew Massive Monkees, que en aquella época estaba en su último año de instituto.

La crew Massive Monkees © Jason Koenig

“Todos los participantes eran pesos pesados. Lords of the Floor fue el primer evento que tuvo repercusión nacional. Hasta entonces solo teníamos cintas de VHS pero esa época marcó la llegada del DVD, que lo cambió todo. B-Boys rusos me dijeron que se trataba del primer material que habían visto nunca”, dice el B-Boy El Niño, que aprendió con cinco años y que con su crew The Floor Brats ganó en 2002 el segundo evento de Lords of the Floor.

Al principio el breaking estaba centrado en las crews pero las competiciones fueron evolucionando a enfrentamientos de dos contra dos y luego a batallas individuales. En la década de los 90 la escena empezó a madurar. Comenzaron a proliferar la batallas regionales y se estandarizó el sistema de puntuación. Mientras que los jueces daban un toque serio a estos eventos, sin que por ello los despojaran de su carácter lúdico.

Seth Martínez del Circle of Fire durante el primer Lords of the Floor © James Newman

El punto de inflexión llegó en 2004, cuando el testigo de Lords of the Floor fue recogido por el Red Bull BC One. Una de las pocas batallas internacionales sin crew, sino con 16 B-Boys (las B-Girls se añadieron en 2018). Concursantes de América del Norte, Europa del Este, Europa Occidental, Iberoamérica, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África lucharon en las finales regionales para tener la oportunidad de deslumbrar en el escenario mundial.

Al igual que su primo, el hip-hop, el breaking se alimenta de todo tipo de influencias. Creció hasta abarcarlo todo, desde las nuevas rutinas de baile hasta la gimnasia, además de artes marciales como la capoeira.

Jeromeskee es miembro de la crew Massive Monkees © James Newman

“En la época del Lord of the Floor, el breaking se basaba en el juego de pies y los movimientos de fuerza, luego fue evolucionando hacia un baile artístico y atlético. En la actualidad debes ser capaz de hacer de todo: bailar al ritmo de la música y ofrecer algo nunca visto. En aquella época, si dabas 10 giros apoyado en la cabeza parecía algo increíble”, añade el B-Boy Ronnie, fundador de la crew Full Force.

El B-Boy El Niño hace giros apoyado sobre la cabeza © Nika Kramer

Ronnie Abaldonado cita el Red Bull BC One 2007 de Sudáfrica como otro momento histórico.

"Pintaron con espray todas las paredes y cada vez que un competidor perdía, tachaban su nombre. Se volvía un poco a la verdadera esencia del breaking ", explica Ronnie Abaldonado.

Ronnie Abaldonado fundó la crew Full Force © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Los viejos estereotipos sobre el breaking empezaron a resquebrajarse. Los Jabbawockeez protagonizaron anuncios de Ford, Pepsi y Gatorade en los EEUU. Tomaron parte en programas de TV de enorme audiencia como Dancing with the Stars y So You Think You Can Dance. En 2010 el cineasta Alastair Siddons estrenó Turn It Loose, un documental que trataba de Ronnie y a otros breakers legendarios como Hong 10, B-Boy Taisuke y B-Boy RoxRite.

Ronnie Abaldonado ganó la Final Mundial del BC One 2007 © Colin Kerrigan/Red Bull Content Pool

“En 2009 y 2010 los promotores ya habían creado una cadena internacional. Los B-Boys contaban con un circuito organizado en el que poder competir y eso nos ha llevado hasta el momento presente”, explica RoxRite (Omar Delgado Macías).

RoxRite representa a The Crew Code © Kien Quan / Red Bull Content Pool

"Por aquel entonces, había mucha energía y rivalidad entre crews, estados y regiones. La tensión mantenía a todo el mundo alerta. Eso era lo que motivaba. En cuanto entrabas en una sala, sentías los ojos de las otras crews", comenta la B-Girl Sunny , que comenzó con el breaking en 2008 cuando la crew Freaks of the Beat le invitó a participar en una clase.

La B-Girl Sunny ha sido una pionera en la integración © Kein Quan/Red Bull Content Pool

Aunque el breaking ha sido un fenómeno sobre todo masculino, desde los inicios de este arte han existido grupos femeninos como las Dynamic Rockers, las Lady Rockers y las Female Break Force. Daisy "Baby Love" Castro, fue la primera B-Girl que alcanzó la fama en el ámbito nacional estadounidense. A pesar de esto, la B-Girl Sunny tuvo que superar la “mentalidad masculina”.

"La única razón por la que he podido seguir adelante es que no me importa lo que digan o piensen de mí. Tengo esa vena rebelde por la que si me dicen que no puedo hacerlo, lo voy a hacer. Por eso me he quedado y he aguantado toda la mierda", dice Sunny.

“Todavía hay mucho que hacer pero en los últimos cinco años las mujeres en la escena del breaking han dado un paso adelante, ahora son más aceptadas y respetadas”, añade la B-Girl Logistx (cuyo nombre verdadero es Logan Edra). Su padre fue quien la introdujo en el baile y el hip-hop. Cuando solo tenía siete años ya era una forofa de A Tribe Called Quest, Nas y Wu-Tang.

La B-Girl Logistx es una veterana de solo 17 años © Will McKay/Red Bull Content Pool ILL

La explosión del DVD y el nacimiento de YouTube permitieron que el breaking llegara a todos los rincones de la Tierra. En Japón, los breakers surgieron como maestros de la habilidad técnica, aprendiendo el arte en rigurosas academias lo que les ayudó a producir dos de los últimos cinco campeones masculinos del BC One. Corea, Francia y los Países Bajos se han convertido en focos internacionales. Rusia también es una potencia, ya que ha ganado los dos últimos campeonatos femeninos del BC One.

Las Freestyle Sessions de Chris 'Cros 1' Wright han conectado a bailarines de todo el planeta. En 1997 organizó la primera Freestyle Session , que enseguida se convirtió en una cita fija del circuito internacional. La competición se ha celebrado en más de 40 países, entre los que se incluyen Japón, Corea del Sur, Rusia, Francia, Turquía, España, Australia, México, Brasil y China.

Cros 1 es el creador de las Freestyle Sessions © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

"El objetivo de la Freestyle Session fue siempre elevar la escena y ayudar a conectar los puntos. En 2010 se podía ver realmente cómo el mundo se abría al breaking. Hubo una integración entre Estados Unidos y el resto del globo. Las cosas se volvieron más profesionales. En los 90, las únicas crews que viajaban por todo el mundo eran Rock Steady, Air Force y Battle Squad", explica Cros 1.

“Mucha gente dice que los Juegos añaden legitimidad, pero yo creo que ya la teníamos. Pero no cabe duda de que participar en los Juegos supone un espaldarazo. Organicé 40 eventos de breaking en 40 países distintos, pero no fue algo que impresionase a mi padre. Pero desde que le dije que íbamos a participar en París, empezó a fardar en Facebook”, añade Cros 1.

Víctor Montalvo sueña con ir a los Juegos Olímpicos © Colin Kerrigan/Red Bull Content Pool

"Creo que los Juegos harán que el breaking sea más grande de lo que fue durante los años 80. Siempre es bueno que más gente conozca la escena, pero tenemos que asegurarnos de enseñar la base. Se trata de encontrar tu propio estilo y de aportar algo nuevo para crear un legado", explica el estadounidense Víctor Montalvo , cuyo padre ya era un B-Boy en México.

El B-Boy Víctor durante el Red Bull BC One Cypher en Kazajistán © Little Shao/Red Bull Content Pool

Jeremy "Icey Ives" Viray, de 26 años, creció en Anchorage (Alaska), lo más alejado de Nueva York que se puede estar en Estados Unidos. Pero aprendió lo básico de los mayores de la escena, los Alaskan Assassins, que le enseñaron a ser un B-Boy. Completó sus conocimientos viendo batallas en YouTube hasta que este aspirante a los Juegos tuvo la edad suficiente para competir por todo EEUU.

“Es fantástico que el breaking vaya a formar parte de los Juegos de París, aunque por supuesto hay pros y contras en todo. Unas personas representarán la escena como deporte y otras como cultura, algunas como una mezcla de ambos conceptos. Esta plataforma nos permitirá conseguir acuerdos de patrocinio y respaldo en todo el mundo”, dice Ives, que fue campeón del BC One US 2019.

“El breaking es una manera de alejarse de la negatividad y la tensión. Es una forma de meditación”.

El B-Boy Icey Ives se crio en Alaska © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

"Espero que todo esto haga que la gente se una más en el futuro. El breaking es una manera de alejarse de la negatividad y la tensión. Es una forma de meditación. Bailamos para liberarnos de esas emociones. Quiero que la generación más joven y los pioneros más veteranos de la escena compartan sus conocimientos. Todos tenemos que seguir aprendiendo de los demás", concluye Ives.

La Final Mundial del Red Bull BC One se ha convertido en un evento global © Red Bull Content Pool