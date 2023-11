La evolución de las cámaras de vídeo en el skate

En una historia que ya se ha convertido en leyenda, el videógrafo de skate Dan Wolfe adquirió por primera vez el ojo de pez de un catálogo en 1999. Ese mismo año, en una sesión en el triple set de Santa Mónica, el fotógrafo Atiba Jefferson y Wolfe estaban grabando el frontside 360 de Jeremy Way, cuando Atiba se maravilló de la forma única en que el ojo de pez captaba el truco. Atiba llamó a Ty Evans, otro venerado videógrafo de skate, allí mismo, alabando el ojo de pez. Ni que decir tiene que a Ty le encantó el look y a finales de 1999 todos los videógrafos de skate legales tenían la VX1000 y la MK1. Se entiende en gran medida, la estética de ojo de pez proporcionaba una composición de paisaje que revelaba obstáculos y trucos en el último segundo, acelerando el skate y haciendo que su revelación fuera una mezcla reaccionaria de poesía en movimiento y acción física en bruto.

En una historia que ya se ha convertido en leyenda, el videógrafo de skate Dan Wolfe adquirió por primera vez el ojo de pez de un catálogo en 1999. Ese mismo año, en una sesión en el triple set de Santa Mónica, el fotógrafo Atiba Jefferson y Wolfe estaban grabando el frontside 360 de Jeremy Way, cuando Atiba se maravilló de la forma única en que el ojo de pez captaba el truco. Atiba llamó a Ty Evans, otro venerado videógrafo de skate, allí mismo, alabando el ojo de pez. Ni que decir tiene que a Ty le encantó el look y a finales de 1999 todos los videógrafos de skate legales tenían la VX1000 y la MK1. Se entiende en gran medida, la estética de ojo de pez proporcionaba una composición de paisaje que revelaba obstáculos y trucos en el último segundo, acelerando el skate y haciendo que su revelación fuera una mezcla reaccionaria de poesía en movimiento y acción física en bruto.

En una historia que ya se ha convertido en leyenda, el videógrafo de skate Dan Wolfe adquirió por primera vez el ojo de pez de un catálogo en 1999. Ese mismo año, en una sesión en el triple set de Santa Mónica, el fotógrafo Atiba Jefferson y Wolfe estaban grabando el frontside 360 de Jeremy Way, cuando Atiba se maravilló de la forma única en que el ojo de pez captaba el truco. Atiba llamó a Ty Evans, otro venerado videógrafo de skate, allí mismo, alabando el ojo de pez. Ni que decir tiene que a Ty le encantó el look y a finales de 1999 todos los videógrafos de skate legales tenían la VX1000 y la MK1. Se entiende en gran medida, la estética de ojo de pez proporcionaba una composición de paisaje que revelaba obstáculos y trucos en el último segundo, acelerando el skate y haciendo que su revelación fuera una mezcla reaccionaria de poesía en movimiento y acción física en bruto.