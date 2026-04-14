Gestión de batería en la F1: la estrategia que está cambiando las carreras

Los monoplazas de Fórmula 1 utilizan sistemas híbridos desde 2014, pero las normas introducidas para la temporada 2026 han cambiado profundamente el equilibrio entre sus componentes. Por primera vez, el sistema eléctrico adquiere tanto peso como el motor de combustión, lo que ha situado la gestión energética en el centro de las conversaciones en el paddock durante los test de pretemporada y el primer fin de semana de competición.

Los datos reflejan ese cambio. Según RTE , la carrera inaugural del año en Melbourne registró hasta 120 adelantamientos, frente a los 45 del año anterior. Para muchos aficionados, este aumento se traduce en carreras más espectaculares, con más lucha en pista. Gran parte de ese incremento se debe precisamente a los nuevos coches y a la importancia estratégica que ha adquirido la gestión de la batería, algo que afecta directamente a pilotos como Max Verstappen .

01 Cómo funciona el sistema híbrido de baterías

El GP de China complica aún más las cosas al añadir un Sprint a la mezcla © Lars Baron/LAT Images

Desde esta temporada, el reparto de potencia en un monoplaza de Formula One es prácticamente equilibrado: el 50 % procede del motor de combustión interna y el otro 50 % del sistema eléctrico alimentado por baterías.

Los coches comienzan la carrera con una cantidad determinada de energía almacenada, y corresponde a los pilotos decidir cuándo utilizarla. Al igual que en temporadas anteriores, las baterías pueden recargarse mediante la recuperación de energía en frenada o cuando el piloto levanta el pie del acelerador y deja rodar el coche. Sin embargo, ahora este proceso es mucho más determinante dentro de la estrategia.

Una vez recargada la batería durante la vuelta, el piloto puede liberar esa energía para aumentar su velocidad punta y facilitar un adelantamiento. Con solo pulsar un botón en el volante obtiene un impulso adicional de potencia que puede ayudarle a superar a un rival. Pero ese mismo recurso está disponible para todos los pilotos, lo que provoca situaciones en las que un adelantamiento puede ser respondido pocos metros o incluso una vuelta más tarde. Esa dinámica explica en gran parte el notable aumento de maniobras de adelantamiento visto en el inicio de la temporada.

Además, el nuevo reglamento ha sustituido el antiguo sistema DRS —que abría el alerón trasero en determinados puntos del circuito— por un mecanismo basado en la recarga de batería. Si un coche se sitúa a menos de un segundo del que tiene delante en un punto de control determinado del circuito, obtiene un impulso adicional de recarga energética que puede utilizar durante la vuelta siguiente. Este sistema vuelve a incentivar la lucha directa en pista y contribuye al aumento de adelantamientos.

02 Una nueva dimensión estratégica

Hay mucha tecnología nueva con la que familiarizarse en 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Todo ello ha convertido la gestión de la batería en uno de los grandes temas de la temporada, tanto para pilotos como para equipos. Cada decisión energética influye en la estrategia global de carrera: desde cuándo atacar hasta cuándo defender posición.

Los pilotos deben pensar constantemente en su situación futura en carrera. En ocasiones, incluso puede resultar más inteligente no defender un adelantamiento si hacerlo supone gastar demasiada energía. Con suficiente carga disponible, el contraataque puede llegar apenas unas curvas después.

Cuando ruedan con espacio libre delante y detrás, los pilotos pueden centrarse en regenerar energía. Sin embargo, en los momentos de lucha directa deben alternar continuamente entre cargar y desplegar energía para proteger su posición o lanzar un ataque. La estrategia energética puede cambiar literalmente de curva a curva.

03 El impacto en las salidas

La salida en Melbourne fue aún más caótica de lo que estamos acostumbrados © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

El nuevo sistema híbrido también puede hacer que las salidas sean más imprevisibles. En Melbourne, por ejemplo, Liam Lawson tuvo un arranque complicado desde la zona media de la parrilla y su coche estuvo cerca de verse implicado en un incidente durante los primeros segundos de carrera.

Aunque el llamado turbo lag ha sido uno de los desafíos detectados en los nuevos coches desde los test, los pilotos también deben asegurarse de contar con suficiente carga de batería para afrontar la batalla hacia la primera curva. Disponer de energía para desplegar en los primeros metros puede permitir ganar posiciones clave, siempre que no se agote la batería demasiado pronto y el coche quede vulnerable durante el resto de la primera vuelta.

Tras la carrera, Verstappen explicó lo caóticos que pueden resultar esos primeros compases: “Las primeras vueltas fueron bastante intensas y lo importante era mantenerse fuera de problemas”, señaló . “El equipo hizo un gran trabajo y fue una buena remontada desde la posición 20. Seguiremos trabajando para reducir la diferencia”.

04 Cómo afecta a Verstappen y a Red Bull

Verstappen conversando con Paul Monaghan, Jefe de Ingeniería de Coches © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

La nueva importancia de la gestión energética afecta tanto a Verstappen como al equipo Oracle Red Bull Racing. Después de sufrir un accidente en clasificación, el neerlandés partió desde la vigésima posición y tuvo que abrirse paso desde el fondo de la parrilla hasta la zona de puntos.

Su remontada fue una de las actuaciones destacadas del fin de semana y le valió el premio al piloto del día en la primera carrera del campeonato. Además, esa experiencia puede resultar valiosa de cara al resto de la temporada, ya que le permitió comprender mejor cuándo conviene recargar energía y en qué momentos es más efectivo desplegarla para adelantar. “Aprendí mucho en las batallas y en cómo utilizar la batería”, explicó después de la carrera. “Eso fue algo bastante positivo”.

En una temporada en la que la gestión energética puede marcar la diferencia, los equipos que aprendan más rápido a optimizar el uso de la batería tendrán una ventaja clara. Verstappen y Red Bull tratarán de perfeccionar ese aspecto en las próximas carreras.

Una cosa parece segura: si la tendencia continúa, la temporada 2026 podría convertirse en una de las más activas en adelantamientos de toda la era híbrida de la Fórmula 1, algo que promete carreras más intensas y espectaculares para los aficionados.