Desde 2022, el año después de ganar su primer título de Campeón del Mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen ha utilizado el 1 como número de piloto. Cada temporada, el coche número 1 se reserva para el campeón de la temporada anterior. Lando Norris ha decidido asumir el manto del coche número 1 para la temporada 2026, obligando a Verstappen a elegir algo nuevo.

Vuelta al número 33 © Red Bull Content Pool

Su elección no es una decisión improvisada. Verstappen tiene un número en mente desde hace mucho tiempo. Antes de que se revele el nuevo coche de cada equipo en las próximas semanas (consulta todos los demás cambios de número de piloto a continuación), Verstappen ha explicado exactamente por qué ha hecho el cambio.

Antes de su primera victoria en el campeonato, utilizaba el número 33, pero cambiará al número 3 para la temporada 2026. El tres siempre ha sido su número favorito, pero se quedó con el 33 porque el 3 ya se utilizaba entonces.

Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del 1 Max Verstappen

En una entrevista con Viaplay sobre su nuevo número, compartida en Formula1.com , dijo: "No será el número 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del número 1. Ahora podemos intercambiarlo, así que será el número 3. El número 33 siempre estuvo bien, pero me gusta más un 3 que dos. Siempre he dicho que representaba el doble de suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1" .

El número 3 tiene algo de historia en Red Bull. Era el número que utilizaba Daniel Riccardo. Con los años, se ha convertido en sinónimo del piloto australiano. Por lo tanto, la elección del número por parte de Verstappen significa algo más que eliminar un tres de la parte delantera de su coche. Necesitaba asegurarse de que Riccardo estaba de acuerdo con la decisión.

Los antiguos compañeros de equipo tienen una larga historia © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen pidió personalmente permiso a Ricciardo para utilizar el número. Como era de esperar, accedió. El reglamento dice que un número no es libre hasta que no se ha utilizado durante dos temporadas consecutivas. Ha pasado menos de ese tiempo desde la última carrera de Riccardo, así que Verstappen tenía que pedir permiso para utilizarlo y luego confirmarlo con la FIA.

Verstappen bromeó antes diciendo que le gustaría utilizar el número 69, pero que su padre le había disuadido.

Historia compartida con Riccardo

Riccardo y Verstappen siguen compartiendo una buena relación, ya que se han llevado bien durante el tiempo que han corrido juntos, y eso inevitablemente ha ayudado a la pareja a llegar a un acuerdo sobre el número 3.

En declaraciones a Sky Sports hacia el final de la etapa de Riccardo con los Racing Bulls, Verstappen dijo: "Daniel y yo, por supuesto, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre hemos tenido una gran relación, una gran amistad, mucho respeto el uno por el otro, así que es un gran tipo. Nos llevamos bien, todo encaja. No hay una persona falsa; simplemente nos llevamos bien y somos llevaderos. Somos así. Seguro que se le recordará como un piloto muy rápido, creo que todo el mundo lo sabe, pero también como un gran tipo en el paddock".

Daniel Ricciardo y Max Verstappen, compañeros de equipo en Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Y Riccardo no ha evitado expresar el respeto que siente por Verstappen. A finales de 2024, habló sobre el ascenso del holandés, diciendo: "Está operando con tal nivel de calma, compostura y confianza: eso es lo más impresionante ahora" . Ese éxito y respeto compartidos es la razón por la que fueron compañeros de equipo tan exitosos, habiendo desempeñado un papel clave en la carrera de su compañero. Para Riccardo, Verstappen también es algo más que un piloto. En la misma entrevista, expresó cómo ha podido "ver el lado humano detrás de la competitividad" que no todo el mundo llega a ver.

Desde que se permitió por primera vez a los pilotos elegir sus propios números en la temporada 2014, Verstappen es sólo el segundo piloto que ocupa el número 3. Desde entonces hasta 1996, los números de piloto de la temporada se determinaban en función de la clasificación del Campeonato de Constructores de la temporada anterior. Antes de eso, los números se asignaban a los equipos durante largos periodos o los decidían los organizadores de cada evento. Así que es sólo el segundo piloto que llama suyo al número 3.

Temporada 2026: Cuándo y cómo verla

Antes de que empiece la acción, cada equipo desvelará sus nuevos coches en eventos especiales. La secuencia de presentación la iniciará Red Bull el jueves 15 de enero, en un acto junto a Ford.

El acto tendrá lugar en la Estación Central de Michigan, transformada en 2024. Puedes ver la presentación en Red Bull TV .

A continuación, las pruebas de pretemporada comienzan el 26 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Es la primera de tres pruebas, la primera de las cuales es privada y dura cinco días.

Será una carrera contrarreloj para llegar a tiempo al GP de Australia © Getty Images / Red Bull Content Pool

Dado que el reglamento ha cambiado para la temporada 2026, es probable que veamos coches muy drásticamente diferentes una vez que se den a conocer. Por lo tanto, las pruebas serán más importantes que en los últimos años, mientras los pilotos y los equipos se acostumbran a sus nuevos coches.

Después, una vez terminadas las pruebas, los equipos se prepararán para el primer Gran Premio de la temporada, que se celebrará en Melbourne, Australia, el 8 de marzo.

Todos los números de los pilotos de 2026

Se han confirmado todos los números de pilotos para la temporada 2026. La lista completa es la siguiente:

Max Verstappen - 3

Isack Hadjar - 6

Oscar Piastri - 81

Lando Norris - 1

Pierre Gasly - 10

Franco Colapinto - 43

Fernando Alonso - 14

Lance Stroll - 18

Gabriel Bortoleto - 5

Nico Hulkenberg - 27

Sergio Pérez - 11

Valtteri Bottas - 77

Charles Leclerc - 16

Lewis Hamilton - 44

Oliver Bearman - 87

Esteban Ocon - 31

George Russell - 63

Andrea Kimi Antonelli - 12

Liam Lawson - 30

Arvid Lindblad - 41

Alex Albon - 23

Carlos Sainz - 55

Ninguno de los demás pilotos que regresan de la temporada pasada ha cambiado de número. Sin embargo, algunos pilotos regresan a este deporte, y uno más debuta.

Verstappen y Pérez comparten el podio por cuarta vez en 2024 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Valteri Bottas ha utilizado durante mucho tiempo el 77, por lo que vuelve a él, después de haberlo incorporado a gran parte de su marca en los últimos años. Sergio Pérez también vuelve a su número 11, que siempre ha utilizado como homenaje a Iván Zamorano, su futbolista favorito.

Por último, Arvid Lindblad, el único debutante de este año, correrá con el dorsal 41. Lo ha elegido por dos razones. Lo ha elegido por dos razones. En primer lugar, el 41 es el análogo visual más cercano a sus iniciales, AL. Además, el 41 nunca se ha utilizado en la Fórmula 1, por lo que será un número exclusivo de Lindblad. Espera que se convierta en sinónimo suyo en los próximos años.

Como uno de los pocos cambios de la temporada 2026, Max Verstappen hará todo lo posible por hacerse con el coche reconvertido en número 1 para la temporada 2027.