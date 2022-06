Mather ha trabajado en los juegos de F1 durante más de una década. Ha pasado de ser un miembro del equipo de diseño en F1 2010, cuando Codemasters no se dedicaba exclusivamente a los juegos de carreras, a estar donde está ahora en el lanzamiento de F1 22. "Los coches son lo que más me gusta", dice, "así que no estar en uno de los equipos de carreras de Codemasters habría sido una tortura".