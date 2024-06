"No existe la perfección al 100% en la Fórmula 1: eso sería quedarse corto"

El GP de Austria del 30 de junio es la 11ª carrera de la temporada y también el 13º Gran Premio en Austria desde el regreso de la categoría reina del automovilismo. Antes del inicio del fin de semana de carreras, hemos pedido al ex piloto de F1 Patrick Friesacher (Team Minardi) que hable con nosotros.

Sí, necesita a Max, porque con Sergio se puede ver que las victorias no son una cuestión de rutina. Si Sergio tiene un buen día, obviamente está ahí delante, pero siempre tiene algunas fluctuaciones. Max es mucho más consistente, Max es una máquina.

La verdad es que no... Es todo el conjunto que armoniza a la perfección: el equipo, la gente que le rodea y su ingeniero de carrera. La

Max tiene un talento excepcional, no hay duda.... Pero incluso él necesita tiempo cuando cambia de coche. Cambiar de coche es un proceso de aprendizaje. Y Max no es el único talento de la parrilla en este momento. Si Lando Norris, Oscar Piastri o Charles Leclerc tienen un día al 100%, pueden ganar cualquier carrera. Lo bueno de esta temporada es que todo está un poco más cerca. Eso es bueno para todos, se nota en el entusiasmo de la gente.

Los nuevos simuladores son realmente punteros y los equipos pueden utilizarlos para crear por adelantado la puesta a punto completa para un fin de semana de carreras. Pero a veces los datos no funcionan al 100% en la realidad, como ahora con el RB20, que es vulnerable a los bordillos y muy difícil de pilotar. Todo funcionaba muy bien en el simulador, pero no era factible en el circuito. Creo que Red Bull Racing ya lo ha solucionado para las próximas carreras.

Definitivamente pueden hacerse más fuertes, pero su dominio no será tan pronunciado esta temporada como lo fue el año pasado.

La única manera es a través de la aerodinámica, en la que los equipos trabajan todo el tiempo. Un cambio de apenas unos milímetros puede tener un impacto enorme en el coche y de repente conduces una décima más rápido, y una décima es mucho en este deporte. Por eso no se puede ni se debe renunciar al desarrollo, porque los demás equipos también trabajan en ello.

