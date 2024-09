“No estoy decepcionado con la carrera, la he aprovechado al máximo. Mi ritmo no era bueno y tuve una mala parada en boxes. La estrategia no fue la correcta y, aunque no hubiera afectado a nuestra posición, en general habríamos hecho una carrera mejor. También he tenido algunos problemas con el motor y no he podido aprovecharlo al máximo. En general, ha sido un mal Gran Premio y de momento no estamos en una buena posición, así que tenemos que trabajar mucho en el coche antes de Bakú para conseguir un mejor resultado”.