Fue una carrera dura porque no tenía ritmo para atacar a Charles e ir a por la victoria. Mi coche era muy diferente al del sprint y tuve muchas dificultades con el subviraje y la frenada. Cuando me di cuenta, me concentré en mantener a Lando detrás de mí. Desde estos puntos de vista, al final fue un buen resultado para nosotros.

Max Verstappen