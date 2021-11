¿Son estos chicos el futuro de la F1?

fue derrotado por Jonny Edgar en la F4 alemana de 2020, pero demostró tener tanto talento como su rival. Cuenta con un enorme potencial aunque está sufriendo en su primer año en la F3, además con un equipo que no es de los mejores. Podría tener más puntos esta temporada si la mala suerte no se hubiera cebado con él. Todavía es muy joven, pero no lo pierdas de vista.