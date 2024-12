Bienvenido a Red Bull Racing: La llamada que cambió la vida de Liam Lawson

describiendo a su padre como una fuente constante de apoyo e inspiración. "Siempre me hizo creer que podía conseguir cualquier cosa si me esforzaba lo suficiente para ello. Verle emocionarse con esta noticia fue realmente especial, es algo que nunca había visto antes". Ese inquebrantable apoyo familiar tuvo a menudo un gran coste. En un podcast a principios de este año, Lawson reveló que sus padres incluso vendieron su casa para financiar su carrera en las carreras. "Mis padres y hermanos han renunciado a muchas cosas para que yo esté aquí. Esto es tanto un logro suyo como mío".

In the Wings El piloto de Fórmula Uno Liam Lawson amplía su currículum en la F1 en su temporada más ajetreada: 2023.