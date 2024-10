F1 | Verstappen 6º tras dos penalizaciones en el Gran Premio de México

Una penalización es una penalización: si te la dan, tienes que asumirla. Sin embargo, no fue mi mayor problema, sino que mi ritmo no era bueno. Tuve muchos problemas con los neumáticos, no pude atacar a los Ferrari y a los McLaren. Sabía que iba a ser difícil, no me sentía cómodo en el coche esta vez porque sabía que sería casi imposible mantenerlos detrás de mí.

Max Verstappen