: las rayas de colores en los neumáticos. A veces blancas, a veces amarillas, a veces rojas y, en condiciones meteorológicas adversas, verdes o azules. Estos colores fueron ideados por Pirelli, el único proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, para dejar claro a los telespectadores con qué tipo de neumático (compuesto) está rodando un piloto. Porque, aunque todos son redondos y negros, no todos los neumáticos son iguales.

Ahora sigue siendo cierto que hay más de tres tipos de neumáticos. Pero: los telespectadores no ven nada de eso. Pirelli tiene cinco tipos diferentes de neumáticos y selecciona los tres compuestos más adecuados para cada circuito. El más blando de esos tres recibe el color rojo.

La Fórmula 1 ha estipulado en el reglamento que cada piloto debe utilizar al menos dos compuestos diferentes durante la carrera. Otra norma es que los pilotos que terminan entre los 10 primeros en la clasificación deben empezar la carrera con los neumáticos con los que marcaron su mejor tiempo en la Q2 (la segunda tanda de la clasificación). Como resultado, a veces se ve a equipos como Red Bull Racing y Mercedes conducir con neumáticos ligeramente más duros en la Q2, con la esperanza de que esto les permita clasificarse para la parte final de la clasificación y empezar la carrera con el neumático ligeramente más duro. Esto puede suponer una importante ventaja estratégica, ya que no es necesario cambiar los neumáticos tan pronto.

