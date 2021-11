En la Fórmula 1 la velocidad lo es todo, cuanto más rápido, mejor. Sin embargo, esto no aplica en la recta de boxes. Por razones de seguridad, hay un límite de velocidad. En la mayoría de los circuitos es de 80 km/h, pero en el estrecho pit lane de Mónaco no se puede ir a más de 60 km/h. Esto hace que los pilotos de Fórmula 1 se sientan incómodos y casi con ganas de tirarse del coche para empujarlo, después de haber pasado por la recta a más de 300 km/h. De todos modos: la seguridad es lo primero.

