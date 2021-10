Far Cry 6: Vive increíbles aventuras en la pintoresca isla de Yara

La sexta parte principal de la veterana serie de disparos de Ubisoft sigue manteniendo la esencia de las anteriores entregas, en la que los jugadores saben exactamente qué esperar. Así que nadie debe esperar una auténtica revolución, pero gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años, Far Cry 6 hace muchas cosas bien y, sobre todo, un infierno de diversión.

La sexta parte principal de la veterana serie de disparos de Ubisoft sigue manteniendo la esencia de las anteriores entregas, en la que los jugadores saben exactamente qué esperar. Así que nadie debe esperar una auténtica revolución, pero gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años, Far Cry 6 hace muchas cosas bien y, sobre todo, un infierno de diversión.

La sexta parte principal de la veterana serie de disparos de Ubisoft sigue manteniendo la esencia de las anteriores entregas, en la que los jugadores saben exactamente qué esperar. Así que nadie debe esperar una auténtica revolución, pero gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años, Far Cry 6 hace muchas cosas bien y, sobre todo, un infierno de diversión.

Aquí tienes 6 cosas que te entusiasmarán de Far Cry 6 Descubre por qué la última entrega de Far Cry …

Far Cry 6: Bienvenido a Yara

Tras el tranquilo estado de Montana de la quinta entrega, la sexta parte vuelve más o menos al principio. Al menos eso es lo que sugieren las pintorescas playas, las palmeras y los densos tramos de selva de la ficticia isla caribeña de Yara, que muestran algunos paralelismos con el debut de la serie en 2004. Pero la vida en la idílica isla no es tan paradisíaca; después de todo, Antón Castillo, un dictador, gobierna el estado insular con mano de hierro.

Tras el tranquilo estado de Montana de la quinta entrega, la sexta parte vuelve más o menos al principio. Al menos eso es lo que sugieren las pintorescas playas, las palmeras y los densos tramos de selva de la ficticia isla caribeña de Yara, que muestran algunos paralelismos con el debut de la serie en 2004. Pero la vida en la idílica isla no es tan paradisíaca; después de todo, Antón Castillo, un dictador, gobierna el estado insular con mano de hierro.

Tras el tranquilo estado de Montana de la quinta entrega, la sexta parte vuelve más o menos al principio. Al menos eso es lo que sugieren las pintorescas playas, las palmeras y los densos tramos de selva de la ficticia isla caribeña de Yara, que muestran algunos paralelismos con el debut de la serie en 2004. Pero la vida en la idílica isla no es tan paradisíaca; después de todo, Antón Castillo, un dictador, gobierna el estado insular con mano de hierro.

Y encaja perfectamente con los extraordinarios antagonistas de la serie Far Cry, pero su personaje es muy diferente al de Vaas o Pagan Min. El autócrata encarnado por el actor Giancarlo Esposito (conocido por la serie de culto Breaking Bad o The Mandalorian) es, sin duda, uno de los mejores y más complejos villanos que ha producido la serie hasta ahora.

Y encaja perfectamente con los extraordinarios antagonistas de la serie Far Cry, pero su personaje es muy diferente al de Vaas o Pagan Min. El autócrata encarnado por el actor Giancarlo Esposito (conocido por la serie de culto Breaking Bad o The Mandalorian) es, sin duda, uno de los mejores y más complejos villanos que ha producido la serie hasta ahora.

Y encaja perfectamente con los extraordinarios antagonistas de la serie Far Cry, pero su personaje es muy diferente al de Vaas o Pagan Min. El autócrata encarnado por el actor Giancarlo Esposito (conocido por la serie de culto Breaking Bad o The Mandalorian) es, sin duda, uno de los mejores y más complejos villanos que ha producido la serie hasta ahora.

El punto central de Far Cry 6 es, por supuesto, la mencionada isla-estado, que una vez más puede ser explorada libremente en un gigantesco mundo de juego abierto. Los fans de siempre volverán a alegrarse de las numerosas bases militares que quieren ser capturadas o de las variadas misiones secundarias que van desde carreras de motos acuáticas hasta peleas de gallos al mejor estilo beat-em-up.

El punto central de Far Cry 6 es, por supuesto, la mencionada isla-estado, que una vez más puede ser explorada libremente en un gigantesco mundo de juego abierto. Los fans de siempre volverán a alegrarse de las numerosas bases militares que quieren ser capturadas o de las variadas misiones secundarias que van desde carreras de motos acuáticas hasta peleas de gallos al mejor estilo beat-em-up.

El punto central de Far Cry 6 es, por supuesto, la mencionada isla-estado, que una vez más puede ser explorada libremente en un gigantesco mundo de juego abierto. Los fans de siempre volverán a alegrarse de las numerosas bases militares que quieren ser capturadas o de las variadas misiones secundarias que van desde carreras de motos acuáticas hasta peleas de gallos al mejor estilo beat-em-up.

Por primera vez, el mundo abierto está completamente descubierto desde el principio, por lo que esta vez no es necesario escalar torres. Sin embargo, el variado mundo insular, con diferentes ambientes, tipos de paisaje y muchos puntos de interés, te invita a explorar. Pero esta vez sin que los desarrolladores quieran imponerte las múltiples posibilidades y puntos de interés.

Por primera vez, el mundo abierto está completamente descubierto desde el principio, por lo que esta vez no es necesario escalar torres. Sin embargo, el variado mundo insular, con diferentes ambientes, tipos de paisaje y muchos puntos de interés, te invita a explorar. Pero esta vez sin que los desarrolladores quieran imponerte las múltiples posibilidades y puntos de interés.

Por primera vez, el mundo abierto está completamente descubierto desde el principio, por lo que esta vez no es necesario escalar torres. Sin embargo, el variado mundo insular, con diferentes ambientes, tipos de paisaje y muchos puntos de interés, te invita a explorar. Pero esta vez sin que los desarrolladores quieran imponerte las múltiples posibilidades y puntos de interés.

En cuanto al mundo variado, Ubisoft no tiene nada que envidiar a nadie. Desde las pintorescas plantaciones del oeste de la isla principal, pasando por los densos manglares y las altas montañas, hasta la animada capital, Esperanza, los desarrolladores ofrecen casi todo lo que se puede desear en un mundo de juego virtual. Y todo se ve muy bien en las nuevas consolas o en el PC.

En cuanto al mundo variado, Ubisoft no tiene nada que envidiar a nadie. Desde las pintorescas plantaciones del oeste de la isla principal, pasando por los densos manglares y las altas montañas, hasta la animada capital, Esperanza, los desarrolladores ofrecen casi todo lo que se puede desear en un mundo de juego virtual. Y todo se ve muy bien en las nuevas consolas o en el PC.

En cuanto al mundo variado, Ubisoft no tiene nada que envidiar a nadie. Desde las pintorescas plantaciones del oeste de la isla principal, pasando por los densos manglares y las altas montañas, hasta la animada capital, Esperanza, los desarrolladores ofrecen casi todo lo que se puede desear en un mundo de juego virtual. Y todo se ve muy bien en las nuevas consolas o en el PC.

Far Cry 6 convence con un mundo variado y lleno de vida

Por supuesto, el mundo de Far Cry 6 vuelve a ofrecer numerosos desafíos que ponen en peligro tu vida. Definitivamente, la acción no está descuidada en el juego, y aunque en esta última versión los desarrolladores se han alejado por completo de las fáciles mecánicas RPG en forma de árboles de habilidades o perks, el título permite enfoques muy diferentes.

Por supuesto, el mundo de Far Cry 6 vuelve a ofrecer numerosos desafíos que ponen en peligro tu vida. Definitivamente, la acción no está descuidada en el juego, y aunque en esta última versión los desarrolladores se han alejado por completo de las fáciles mecánicas RPG en forma de árboles de habilidades o perks, el título permite enfoques muy diferentes.

Por supuesto, el mundo de Far Cry 6 vuelve a ofrecer numerosos desafíos que ponen en peligro tu vida. Definitivamente, la acción no está descuidada en el juego, y aunque en esta última versión los desarrolladores se han alejado por completo de las fáciles mecánicas RPG en forma de árboles de habilidades o perks, el título permite enfoques muy diferentes.

Además de entrar por la puerta principal disparando a todo bicho viviente, también puedes jugar al shooter casi como un juego de sigilo y alcanzar el objetivo silenciosamente con arco y flecha o rifles con silenciador. Far Cry 6 es muy variado en este sentido, pero al mismo tiempo -si estás en modo sigilo o eliges el enfoque de máxima acción- puedes conseguir puntos con un juego de armas coherente y un arsenal variado. Sobre todo, en la PlayStation 5, cuyo mando hace tangibles los disparos gracias a una acertada retroalimentación háptica.

Además de entrar por la puerta principal disparando a todo bicho viviente, también puedes jugar al shooter casi como un juego de sigilo y alcanzar el objetivo silenciosamente con arco y flecha o rifles con silenciador. Far Cry 6 es muy variado en este sentido, pero al mismo tiempo -si estás en modo sigilo o eliges el enfoque de máxima acción- puedes conseguir puntos con un juego de armas coherente y un arsenal variado. Sobre todo, en la PlayStation 5, cuyo mando hace tangibles los disparos gracias a una acertada retroalimentación háptica.

Además de entrar por la puerta principal disparando a todo bicho viviente, también puedes jugar al shooter casi como un juego de sigilo y alcanzar el objetivo silenciosamente con arco y flecha o rifles con silenciador. Far Cry 6 es muy variado en este sentido, pero al mismo tiempo -si estás en modo sigilo o eliges el enfoque de máxima acción- puedes conseguir puntos con un juego de armas coherente y un arsenal variado. Sobre todo, en la PlayStation 5, cuyo mando hace tangibles los disparos gracias a una acertada retroalimentación háptica.

Además, todos los objetos pueden mejorarse con materiales en los bancos de trabajo de improvisación repartidos por toda Yara y equiparse con diversas mejoras. Esto se aplica no solo a las armas, sino también a los vehículos en tierra, agua y aire.

Además, todos los objetos pueden mejorarse con materiales en los bancos de trabajo de improvisación repartidos por toda Yara y equiparse con diversas mejoras. Esto se aplica no solo a las armas, sino también a los vehículos en tierra, agua y aire.

Además, todos los objetos pueden mejorarse con materiales en los bancos de trabajo de improvisación repartidos por toda Yara y equiparse con diversas mejoras. Esto se aplica no solo a las armas, sino también a los vehículos en tierra, agua y aire.

Los llamados Amigos en Far Cry 6 son tan útiles como divertidos. Se trata de compañeros animales que puedes encontrar y desbloquear en el mundo. Si se unen a ti, te seguirán allá donde vayas. Además, incluso los compañeros animales pueden personalizarse visualmente y equiparse con mejoras.

Los llamados Amigos en Far Cry 6 son tan útiles como divertidos. Se trata de compañeros animales que puedes encontrar y desbloquear en el mundo. Si se unen a ti, te seguirán allá donde vayas. Además, incluso los compañeros animales pueden personalizarse visualmente y equiparse con mejoras.

Los llamados Amigos en Far Cry 6 son tan útiles como divertidos. Se trata de compañeros animales que puedes encontrar y desbloquear en el mundo. Si se unen a ti, te seguirán allá donde vayas. Además, incluso los compañeros animales pueden personalizarse visualmente y equiparse con mejoras.

Afortunadamente, los animales controlados por la IA actúan de forma mucho más inteligente que los compañeros predecesores, y son incluso más divertidos. Es mejor que los secuaces del dictador no se metan con el voraz cocodrilo Guapo o el gallo de pelea Chicharrón, mientras que el simpático perro salchicha Chorizo es adecuado para distraer a los enemigos y rastrear recursos ocultos. Y admitámoslo: explorar la isla es mucho más divertido con un fiel compañero animal a tu lado.

Afortunadamente, los animales controlados por la IA actúan de forma mucho más inteligente que los compañeros predecesores, y son incluso más divertidos. Es mejor que los secuaces del dictador no se metan con el voraz cocodrilo Guapo o el gallo de pelea Chicharrón, mientras que el simpático perro salchicha Chorizo es adecuado para distraer a los enemigos y rastrear recursos ocultos. Y admitámoslo: explorar la isla es mucho más divertido con un fiel compañero animal a tu lado.

Afortunadamente, los animales controlados por la IA actúan de forma mucho más inteligente que los compañeros predecesores, y son incluso más divertidos. Es mejor que los secuaces del dictador no se metan con el voraz cocodrilo Guapo o el gallo de pelea Chicharrón, mientras que el simpático perro salchicha Chorizo es adecuado para distraer a los enemigos y rastrear recursos ocultos. Y admitámoslo: explorar la isla es mucho más divertido con un fiel compañero animal a tu lado.