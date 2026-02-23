Celebraciones en FC 26: todas las nuevas animaciones y cómo hacerlas

Después del gol llega el momento de celebrarlo. FC 26 vuelve a ampliar su sistema de celebraciones con una batería de animaciones que van de la provocación directa al guiño con segundas intenciones. Algunas están pensadas para el espectáculo; otras, para meterse en la cabeza del rival. A continuación destacamos cuatro de las nuevas celebraciones más llamativas antes de cerrar con un repaso general a todas las incorporaciones.

01 Celebración FC 26: Pulse

Xherdan Shaqiri se toma el pulso © EA Sports

Nivel de provocación: 🔥

Probablemente la celebración más fría y carismática de FC 26 sea Pulse. Tras marcar, tu jugador se detiene en seco, cierra los ojos y se lleva un dedo al cuello para sentir su propio pulso.

Cómo hacer Pulse en FC 26: Mantén pulsado L2/LT y mueve el stick derecho a izquierda y derecha.

02 Celebración FC 26: High Kick

El High Kick en acción © EA Sports

Nivel de provocación: 🔥🔥

High Kick vuelve a poner al goleador en el centro de la escena. Inspirada en el mejor Zlatan Ibrahimović, tu jugador simula una patada alta hacia un compañero, que responde dejándose caer al suelo de forma teatral.

Cómo hacer High Kick en FC 26: Mantén pulsado R1/RB y mueve el stick derecho hacia arriba.

03 Celebración FC 26: Mascot

¡Bulli en casa! La mascota del RB Leipzig en el Red Bull Arena © EA Sports

Nivel de provocación: 🔥🔥🔥

La celebración Mascot regresa y sigue siendo una de las opciones más provocadoras del juego. Necesitarás un equipo que tenga mascota activa. Tras el gol, tu jugador corre hacia la banda para interactuar directamente con ella, especialmente efectiva después de un tanto decisivo en los últimos minutos.

Cómo hacer la celebración Mascot en FC 26: Corre con tu jugador hacia la mascota.

04 Celebración FC 26: Nap

Dormir la siesta en FC 26 © EA Sports

Nivel de provocación: 🔥🔥🔥🔥🤯

Nueva y poco convencional, la celebración Nap hace que tu jugador se tumbe en el césped y finja quedarse dormido. El mensaje es claro y casi seguro que provocará una reacción inmediata del rival.

Cómo hacer Nap en FC 26: Mantén pulsado R2/RT y mueve el stick derecho a derecha e izquierda.

05 Celebraciones en FC 26: todas las novedades de un vistazo

FC 26 celebration Input All in one Mantén presionado R1/RB + gira el joystick derecho en sentido antihorario Band master Mantén presionado L1/LB + mueve el joystick derecho hacia la izquierda y la derecha Cabaret Mantén L2/LT + mantén presionado el joystick derecho hacia arriba Dance Mantén presionado L1/LB + mueve el joystick derecho hacia arriba y hacia abajo Ground hit Mantén presionado R1/RB + desliza el joystick derecho hacia abajo dos veces Guitar Mantén L2/LT + gire el joystick derecho en sentido antihorario High kick Mantén presionado R1/RB + mantén presionado el joystick derecho hacia arriba Mascot celebration Lleva a tu jugador hasta la mascota. Pulse Mantén presionado L2/LT + mueve el joystick derecho hacia la izquierda y la derecha Run Mantén presionado R2/RT + mueve el joystick derecho hacia abajo y hacia arriba Nap Mantén presionado R2/RT + mueve el joystick derecho hacia la derecha y hacia la izquierda Slides and kisses Mantén presionado R1/RB + mantén presionado el joystick derecho Stretch Mantén R1/RB + gira el joystick derecho en el sentido de las agujas del reloj Who, me? Mantén presionado L1/LB + mantén presionado el joystick derecho hacia la derecha

Las nuevas celebraciones de FC 26 se alejan de los simples bailes para apostar por gestos con intención y significado. Quienes quieran lanzar un mensaje tras marcar encontrarán opciones mucho más expresivas que en ediciones anteriores. Y para los que prefieren mantener la deportividad, la celebración clásica de fair play con L1/LB + R1/RB se mantiene intacta.