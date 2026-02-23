Celebraciones en FC 26: todas las nuevas animaciones y cómo hacerlas
Celebración FC 26: Pulse
Celebración FC 26: High Kick
Celebración FC 26: Mascot
Celebración FC 26: Nap
Celebraciones en FC 26: todas las novedades de un vistazo
FC 26 celebration
Input
All in one
Mantén presionado R1/RB + gira el joystick derecho en sentido antihorario
Band master
Mantén presionado L1/LB + mueve el joystick derecho hacia la izquierda y la derecha
Cabaret
Mantén L2/LT + mantén presionado el joystick derecho hacia arriba
Dance
Mantén presionado L1/LB + mueve el joystick derecho hacia arriba y hacia abajo
Ground hit
Mantén presionado R1/RB + desliza el joystick derecho hacia abajo dos veces
Guitar
Mantén L2/LT + gire el joystick derecho en sentido antihorario
High kick
Mantén presionado R1/RB + mantén presionado el joystick derecho hacia arriba
Mascot celebration
Lleva a tu jugador hasta la mascota.
Pulse
Mantén presionado L2/LT + mueve el joystick derecho hacia la izquierda y la derecha
Run
Mantén presionado R2/RT + mueve el joystick derecho hacia abajo y hacia arriba
Nap
Mantén presionado R2/RT + mueve el joystick derecho hacia la derecha y hacia la izquierda
Slides and kisses
Mantén presionado R1/RB + mantén presionado el joystick derecho
Stretch
Mantén R1/RB + gira el joystick derecho en el sentido de las agujas del reloj
Who, me?
Mantén presionado L1/LB + mantén presionado el joystick derecho hacia la derecha