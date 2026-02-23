FC 26 Ultimate Team: tu juego al siguiente nivel con estos 7 PlayStyles

Desde FC 24, los PlayStyles se han asentado con fuerza en Ultimate Team, y los profesionales (como RBLZ_Umut y RBLZ_Levyfinn, de RBLZ Gaming) conocen bien su importancia. Esto es todo lo que necesitas saber sobre los PlayStyles y cuáles son nuestros siete favoritos en FC 26 Ultimate Team.
01
PlayStyles en FC 26 Ultimate Team: todo lo que debes saber
Si una carta de FUT 26 cuenta con un PlayStyle específico, obtiene habilidades especiales asociadas a ese perfil. En total existen 36 PlayStyles, divididos en seis categorías:
Categoría PlayStyle
Playstyles
Portería
Cross Claimer, Deflector, Far Reach, Far Throw, Footwork, Rush Out
Defensa
Aerial Fortress, Anticipate, Block, Intercept, Jockey, Slide Tackle
Pase
Incisive Pass, Inventive, Long Ball Pass, Pinged Pass, Tiki Taka, Whipped Pass
Control balón
First Touch, Press Proven, Rapid, Technical, Trickster
Físico
Bruiser, Enforcer, Long Throw, Quick Step, Relentless
Tanteo
Acrobat, Chip Shot, Dead Ball, Finesse Shot, Game Changer, Low Driven Shot, Power Shot, Precision Header
Los PlayStyles pueden encontrarse en versión plata y oro (PlayStyle+). En plata, el futbolista domina bien esa cualidad; en oro (+), la ejecuta al máximo nivel. Entre los 36 disponibles, hemos seleccionado los siete que realmente pueden marcar la diferencia en FC 26 Ultimate Team.
02
Dead Ball (Definición)
Las cartas con el PlayStyle Dead Ball destacan en las acciones a balón parado. Penaltis, córners y faltas se ejecutan con mayor precisión, potencia e intensidad. Entre los especialistas más destacados están:
- David Beckham
- Roberto Carlos
- James Ward-Prowse
03
Footwork (Portería)
Los porteros con el PlayStyle Footwork reaccionan con mayor rapidez y alcance en las paradas con los pies. Guardametas como Iker Casillas o Gianluigi Donnarumma sacan un gran partido a esta característica, especialmente en situaciones de uno contra uno.
04
Intercept (Defensa)
Intercept mejora la capacidad de cortar líneas de pase y recuperar la posesión. Defensores como Éder Militão o Lutsharel Geertruida brillan con este PlayStyle, ya que anticipan la jugada incluso antes de que el balón salga del pie del rival.
05
Game Changer (Precisión)
Game Changer combina técnica y creatividad en la finalización. Los jugadores con este PlayStyle ejecutan disparos complicados y en ángulos cerrados con mayor precisión, ideales para goles espectaculares. Algunas de las mejores cartas con esta cualidad son:
- Kylian Mbappé
- Vinicius Jr.
- Johan Cruyff
Estilos de juego en FC 26 Ultimate Team que no dieron en el blanco
06
Más top PlayStyles
Incisive Pass (Pase)
Este PlayStyle optimiza los pases filtrados y los envíos precisos entre líneas. Centrocampistas creativos como Zinedine Zidane o Kevin De Bruyne lo utilizan para convertir la construcción del juego en ocasiones claras de gol.
Finesse Shot (Tanteo)
Potencia los disparos con efecto, aumentando su precisión y velocidad. Es especialmente letal en tiros cruzados desde el perfil del extremo, con jugadores como Ronaldinho o Mohamed Salah.
Tiki-Taka (Pase)
El PlayStyle Tiki-Taka garantiza pases cortos precisos y una circulación fluida del balón en espacios reducidos. Es perfecto para equipos que priorizan la posesión y las combinaciones rápidas, y resulta clave en el centro del campo.
07
PlayStyles en FC 26 Ultimate Team: conclusión
Si quieres competir al máximo nivel en FC 26 Ultimate Team, debes entender y dominar los PlayStyles. Antes, la elección de jugadores se basaba casi exclusivamente en las valoraciones individuales; ahora, los PlayStyles marcan la diferencia real. Explora las distintas opciones, pruébalas sobre el terreno virtual y construye tu propio criterio competitivo.
Sobre el autor