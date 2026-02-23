FC 26 Ultimate Team: tu juego al siguiente nivel con estos 7 PlayStyles

Desde FC 24, los PlayStyles se han asentado con fuerza en Ultimate Team , y los profesionales (como RBLZ_Umut y RBLZ_Levyfinn , de RBLZ Gaming ) conocen bien su importancia. Esto es todo lo que necesitas saber sobre los PlayStyles y cuáles son nuestros siete favoritos en FC 26 Ultimate Team.

01 PlayStyles en FC 26 Ultimate Team: todo lo que debes saber

RBLZ_Levyfinn tiene un montón de títulos de EA FC a su nombre © RBLZ Gaming

Si una carta de FUT 26 cuenta con un PlayStyle específico, obtiene habilidades especiales asociadas a ese perfil. En total existen 36 PlayStyles, divididos en seis categorías:

Categoría PlayStyle Playstyles Portería Cross Claimer, Deflector, Far Reach, Far Throw, Footwork, Rush Out Defensa Aerial Fortress, Anticipate, Block, Intercept, Jockey, Slide Tackle Pase Incisive Pass, Inventive, Long Ball Pass, Pinged Pass, Tiki Taka, Whipped Pass Control balón First Touch, Press Proven, Rapid, Technical, Trickster Físico Bruiser, Enforcer, Long Throw, Quick Step, Relentless Tanteo Acrobat, Chip Shot, Dead Ball, Finesse Shot, Game Changer, Low Driven Shot, Power Shot, Precision Header

Los PlayStyles pueden encontrarse en versión plata y oro (PlayStyle+). En plata, el futbolista domina bien esa cualidad; en oro (+), la ejecuta al máximo nivel. Entre los 36 disponibles, hemos seleccionado los siete que realmente pueden marcar la diferencia en FC 26 Ultimate Team.

02 Dead Ball (Definición)

Las cartas con el PlayStyle Dead Ball destacan en las acciones a balón parado. Penaltis, córners y faltas se ejecutan con mayor precisión, potencia e intensidad. Entre los especialistas más destacados están:

David Beckham

Roberto Carlos

James Ward-Prowse

03

Los porteros con el PlayStyle Footwork reaccionan con mayor rapidez y alcance en las paradas con los pies. Guardametas como Iker Casillas o Gianluigi Donnarumma sacan un gran partido a esta característica, especialmente en situaciones de uno contra uno.

Saltando de alegría tras un gol: el RB Leipzig lo celebra en el FC 26 © EA Sports

04 Intercept (Defensa)

Intercept mejora la capacidad de cortar líneas de pase y recuperar la posesión. Defensores como Éder Militão o Lutsharel Geertruida brillan con este PlayStyle, ya que anticipan la jugada incluso antes de que el balón salga del pie del rival.

05 Game Changer (Precisión)

Game Changer combina técnica y creatividad en la finalización. Los jugadores con este PlayStyle ejecutan disparos complicados y en ángulos cerrados con mayor precisión, ideales para goles espectaculares. Algunas de las mejores cartas con esta cualidad son:

Kylian Mbappé

Vinicius Jr.

Johan Cruyff

Estilos de juego en FC 26 Ultimate Team que no dieron en el blanco Aerial Fortress (Defensa) Este PlayStyle está diseñado para potenciar las cartas en duelos aéreos. Sin embargo, no se nota mucho en el juego. Precision Header (Tanteo) Este PlayStyle aumenta la precisión y la potencia de los cabezazos, pero es redundante en el meta FC 26.

06 Más top PlayStyles

Incisive Pass (Pase)

Este PlayStyle optimiza los pases filtrados y los envíos precisos entre líneas. Centrocampistas creativos como Zinedine Zidane o Kevin De Bruyne lo utilizan para convertir la construcción del juego en ocasiones claras de gol.

Finesse Shot (Tanteo)

Potencia los disparos con efecto, aumentando su precisión y velocidad. Es especialmente letal en tiros cruzados desde el perfil del extremo, con jugadores como Ronaldinho o Mohamed Salah.

Tiki-Taka (Pase)

El PlayStyle Tiki-Taka garantiza pases cortos precisos y una circulación fluida del balón en espacios reducidos. Es perfecto para equipos que priorizan la posesión y las combinaciones rápidas, y resulta clave en el centro del campo.

07 PlayStyles en FC 26 Ultimate Team: conclusión

Si quieres competir al máximo nivel en FC 26 Ultimate Team, debes entender y dominar los PlayStyles. Antes, la elección de jugadores se basaba casi exclusivamente en las valoraciones individuales; ahora, los PlayStyles marcan la diferencia real. Explora las distintas opciones, pruébalas sobre el terreno virtual y construye tu propio criterio competitivo.

Sobre el autor Quién es Christian Knoth? Chris Knoth es un exjugador profesional de eFootball. Fue seleccionador nacional alemán, se proclamó campeón de Europa y compitió contra los mejores jugadores del mundo en campeonatos nacionales e internacionales. Lleva muchos años como entrenador y también ha entrenado a jugadores de esports en la Bundesliga Virtual, el campeonato oficial alemán de EA FC 26.