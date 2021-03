1. Jockey

2. No abuses de los sprints

Esprintar no solo cansa a los jugadores, sino que también les dificulta el control de balón, hacer un pase y hace que la barra de energía se mueva mucho más rápido. Obviamente, el fútbol es un juego rápido y FIFA pone un gran énfasis en el ritmo, y no esprintar nunca es peor que esprintar siempre. Pero úsalo con moderación, úsalo cuando necesites absolutamente un ritmo demoledor.

Esprintar no solo cansa a los jugadores, sino que también les dificulta el control de balón, hacer un pase y hace que la barra de energía se mueva mucho más rápido. Obviamente, el fútbol es un juego rápido y FIFA pone un gran énfasis en el ritmo, y no esprintar nunca es peor que esprintar siempre. Pero úsalo con moderación, úsalo cuando necesites absolutamente un ritmo demoledor.

Esprintar no solo cansa a los jugadores, sino que también les dificulta el control de balón, hacer un pase y hace que la barra de energía se mueva mucho más rápido. Obviamente, el fútbol es un juego rápido y FIFA pone un gran énfasis en el ritmo, y no esprintar nunca es peor que esprintar siempre. Pero úsalo con moderación, úsalo cuando necesites absolutamente un ritmo demoledor.

3. Utiliza el radar

4. Utiliza el regate ágil y las carreras creativas

5. Varia los pases

6. Practicar jugadas a balón parado