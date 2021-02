Portero: David De Gea (POR) - Aitor Fernández (POR)

Defensa central: Sergio Ramos (DFC)

Defensa central: Gerard Piqué (DFC) - Raúl Albiol (DFC)

Lateral derecho: Carvajal (LD) - Jesús Navas (LD) – Azpilicueta (LD)

De lateral derecho no puede faltar Dani Carvajal . El jugador del Real Madrid es el segundo mejor lateral derecho del juego, solo superado por el británico Trent Alexander-Arnold. Carvajal tampoco está teniendo suerte con las lesiones, pero recientemente ha vuelto a entrenar con el equipo para reforzar la banda derecha del club. Pese a su 1,73 m, no se le da mal en juego aéreo, aunque su fuerte reside en su resistencia, por lo que puede subir al ataque tantas veces como haga falta.

De lateral derecho no puede faltar Dani Carvajal . El jugador del Real Madrid es el segundo mejor lateral derecho del juego, solo superado por el británico Trent Alexander-Arnold. Carvajal tampoco está teniendo suerte con las lesiones, pero recientemente ha vuelto a entrenar con el equipo para reforzar la banda derecha del club. Pese a su 1,73 m, no se le da mal en juego aéreo, aunque su fuerte reside en su resistencia, por lo que puede subir al ataque tantas veces como haga falta.

Lateral izquierdo: Jordi Alba (LI) – Grimaldo (LI) – Yuri Berchiche (LI)

está al mismo nivel de Carvajal con una valoración general de 86 puntos. Es un auténtico correpasillos por su aceleración, velocidad, agilidad y resistencia. Sinceramente, es el mejor jugador español que hay de lateral izquierdo y el F.C. Barcelona está encantado con él. No es un as en sus estadísticas defensivas, pero en ataque es un verdadero peligro.

Jordi Alba está al mismo nivel de Carvajal con una valoración general de 86 puntos. Es un auténtico correpasillos por su aceleración, velocidad, agilidad y resistencia. Sinceramente, es el mejor jugador español que hay de lateral izquierdo y el F.C. Barcelona está encantado con él. No es un as en sus estadísticas defensivas, pero en ataque es un verdadero peligro.

Jordi Alba está al mismo nivel de Carvajal con una valoración general de 86 puntos. Es un auténtico correpasillos por su aceleración, velocidad, agilidad y resistencia. Sinceramente, es el mejor jugador español que hay de lateral izquierdo y el F.C. Barcelona está encantado con él. No es un as en sus estadísticas defensivas, pero en ataque es un verdadero peligro.

En este sentido es más ofensivo que Carvajal, ya que alardea de muy buenas números en ofensiva, empezando en los centros -84- y pases cortos -83-. ¡Messi está encantado con él! También ostenta muy buenas calificaciones de movimiento –todas por encima de 80-, regates y control de balón. Si te parecen desorbitados sus 49,5 millones de euros, no dudes en echar un vistazo a Grimaldo y Yuti Berchiche . Sus números no lucen como los de Alba, pero te darán muy buenos resultados.

En este sentido es más ofensivo que Carvajal, ya que alardea de muy buenas números en ofensiva, empezando en los centros -84- y pases cortos -83-. ¡Messi está encantado con él! También ostenta muy buenas calificaciones de movimiento –todas por encima de 80-, regates y control de balón. Si te parecen desorbitados sus 49,5 millones de euros, no dudes en echar un vistazo a Grimaldo y Yuti Berchiche . Sus números no lucen como los de Alba, pero te darán muy buenos resultados.

Medio centro defensivo: Sergio Busquets (MCD) – Javi Martínez (MCD)

La posición de Busquets es defensiva, por lo que si te decides por una formación de tres defensas estarás más a salvo de los ataques de tu adversario. ¿Qué nos gusta del jugador culé? Pues para empezar su compostura, intercepción y control del balón. Pocos futbolistas de FIFA 21 pueden sacar a relucir sus estadísticas. Sí, es la columna vertebral del Barça, de la selección y del equipo que estamos confeccionando. Sergio Busquets es el quinto mejor centro defensivo en FIFA 21 y vale la pena desembolsar sus 47,5 millones de euros. Pero si últimamente el horno no está para bollos, puedes echar mano a Javi Martínez del Bayern de Múnich. No luce las estadísticas de Busquets, pero te sacará de cualquier apuro por 12,5 millones de euros.

La posición de Busquets es defensiva, por lo que si te decides por una formación de tres defensas estarás más a salvo de los ataques de tu adversario. ¿Qué nos gusta del jugador culé? Pues para empezar su compostura, intercepción y control del balón. Pocos futbolistas de FIFA 21 pueden sacar a relucir sus estadísticas. Sí, es la columna vertebral del Barça, de la selección y del equipo que estamos confeccionando. Sergio Busquets es el quinto mejor centro defensivo en FIFA 21 y vale la pena desembolsar sus 47,5 millones de euros. Pero si últimamente el horno no está para bollos, puedes echar mano a Javi Martínez del Bayern de Múnich. No luce las estadísticas de Busquets, pero te sacará de cualquier apuro por 12,5 millones de euros.

Medio centro ofensivo: David Silva (MCO) – Luis Alberto (MCO)- Isco (MCO)

No dejaremos de lado que carece de resistencia, velocidad y, sobre todo, agresividad, pero con su control de balón y centros los chicos que están más arriba estarán más que contentos con él. Con una valoración general de 86, este jugador de la Real Sociedad no dejará a nadie indiferente y puede ser tuyo por 32 millones de euros. Una auténtica ganga teniendo en cuenta que por detrás de él en la lista de los mejores medio centros ofensivos de FIFA 2021,

No dejaremos de lado que carece de resistencia, velocidad y, sobre todo, agresividad, pero con su control de balón y centros los chicos que están más arriba estarán más que contentos con él. Con una valoración general de 86, este jugador de la Real Sociedad no dejará a nadie indiferente y puede ser tuyo por 32 millones de euros. Una auténtica ganga teniendo en cuenta que por detrás de él en la lista de los mejores medio centros ofensivos de FIFA 2021, Luis Alberto (Lazio) e Isco (Real Madrid) son más caros.

No dejaremos de lado que carece de resistencia, velocidad y, sobre todo, agresividad, pero con su control de balón y centros los chicos que están más arriba estarán más que contentos con él. Con una valoración general de 86, este jugador de la Real Sociedad no dejará a nadie indiferente y puede ser tuyo por 32 millones de euros. Una auténtica ganga teniendo en cuenta que por detrás de él en la lista de los mejores medio centros ofensivos de FIFA 2021, Luis Alberto (Lazio) e Isco (Real Madrid) son más caros.

Centrocampista – Medio izquierdo: Cucurella (MI) – Joaquín (MI) – Deulofeu (MI)