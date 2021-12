FIFA 22: Cómo perfeccionar tu capacidad goleadora

Nuestro último consejo: asegúrate de familiarizarte con el Timed Finishing. Después de que la nueva técnica de tiro de FIFA 19 quedara relegada en el último FIFA 21, celebra su regreso en FIFA 22. Como ya se ha explicado en el vídeo: el uso del Timed Finishing es especialmente efectivo con los tiros de larga distancia, especialmente los tiros que te preparas antes de disparar (R1/RB) funcionan de forma excelente. En el área de penalti, sin embargo, no siempre se recomienda Timed Finishing. Por ejemplo, un tiro normal es más adecuado para los disparos rasos o a corta distancia en general. El riesgo de que el balón pase por encima de la diana o se pierda es demasiado alto si el tiro no se realiza con precisión.

