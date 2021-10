El mejor once de FIFA 22 con los grandes ausentes del Balón de Oro

Todos los años es la misma historia: el Balón de Oro , considerado con demasiada frecuencia como un premio comercial, sujeto en áreas de comunicación y marketing, se aleja de la realidad del campo y provoca polémica. El debate está servido cada vez que se revela la lista de candidatos. "¿Quién falta?", "¿Dónde está Bidule? Siempre la misma cantinela. ¡Estamos por encima de esto! No caigamos en la tentación de dar nuestra opinión. Vamos a sumergirnos en el Once de los Olvidados del Balón de Oro, los injustos desafortunados de la historia con los que te proponemos jugar en un Once ficticio de FIFA 22 para corregir esta terrible (o no) afrenta. Aquí lo tienes.