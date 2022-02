Todo lo que necesitas saber sobre FIFA 22 Team of the Year

Team of the Year ha llegado a FIFA 22 Ultimate Team, trayendo consigo un despliegue sin precedentes y tarjetas que rompen con el meta-equipo.

Pero ¿merece la pena emocionarse con las tarjetas FIFA 22 Team of the Year? ¿Merece la pena gastar todas tus monedas para conseguir una en tu equipo? ¿Y dónde está Mohamed Salah?

No te preocupes: el jugador profesional de FUTWIZ Jamie 'Jamodo' O'Doherty está a tu disposición para contarte todo lo que necesitas saber...

01 ¿Qué es Team of the Year?

Las posibilidades de reunir jugadores TOTY son muy escasas © EA Sports

Puede ser difícil descifrar algunos de los extraños nombres de los equipos de promoción de EA Sports (por ejemplo, ¿qué diablos significa una tarjeta "Versus Ice"?), pero con Team of the Year es sencillo: se trata de los 11 mejores jugadores del año natural 2021, votados por la gente que juega a FIFA. EA coge a esos jugadores, les da grandes mejoras y un bonito diseño de tarjeta, y mete un pequeño número de ellos en los packs. Si abres suficientes packs durante la promoción, conseguirás al menos una carta especial de bajo nivel, pero Team of the Year es increíblemente escurridizo, lo que aumenta el misterio. Incluso los jugadores más veteranos pueden no haber encontrado ninguna.

02 Los jugadores del FIFA 22 Team of the Year:

Portero: Gianlugi Donnarumma (96 rating)

Lateral izquierdo: Joao Cancelo (94)

Central: Ruben Dias (97)

Central: Marquinhos (95)

Lateral derecho: Achraf Hakimi (93)

Mediocentro: Jorginho (97)

Mediocentro: Kevin De Bruyne (96)

Mediocentro defensivo: N'Golo Kanté (96)

Delantero: Kylian Mbappé (97)

Delantero: Robert Lewandowski (98)

Lateral derecho: Lionel Messi (98)

"Es probablemente la promoción con las cartas más caras del juego", explica Jamodo. "Y eso no siempre significa que sea la mejor para un jugador casual, porque a menudo son las cartas más inaccesibles del juego cuando hay que desembolsar más de siete millones de monedas para Mbappé, por ejemplo".

"Pero supongo que siempre es una exageración, porque en la vida real el Balón de Oro, y el mejor XI, siempre traen debate y polémica en el fútbol real, y ese [entusiasmo] luego se traslada a FIFA, donde la comunidad está a su alrededor, entusiasmada por abrir sus recompensas semanales en el juego y tener la oportunidad de llevarse una de estas grandes tarjetas".

Mientras que algunos XI del Team of the Year se eligen solos, este año ha habido un poco de controversia en torno a una ausencia de alto perfil, algo que Jamodo atribuye a la forma en que las fortalezas y debilidades específicas de ese jugador se adaptan al juego.

"Siempre es interesante... porque para mí, obviamente, cuando los fans de FIFA vamos a votar, vamos a querer elegir las tarjetas que queremos usar en el juego, así que veremos a un Mbappé en la plantilla en lugar de quizás un Mo Salah, que en la vida real creo que debería estar en el mejor once del mundo real. Pero como en FIFA no tiene habilidades de 5* como Mbappé o una pierna mala de 4*, generalmente verás que el público de FIFA no elige ese tipo de tarjetas. Es importante no tomárselo demasiado en serio".

EA añade una duodécima tarjeta al equipo para la segunda semana de la promoción, basada en una votación de los fans en el juego, pero Jamodo no cree que esto suponga una diferencia para Salah, ya que los jugadores deben elegir entre él, Cristiano Ronaldo (Manchester United) y Karim Benzema (Real Madrid).

"Seamos sinceros", dice. "Simplemente va a ganar quien tenga más audiencia y quien sea mejor para utilizar en el juego, así que probablemente será Ronaldo". Para cuando leas esto, es muy posible que se conozca la respuesta. ¿Se ha hecho justicia con Mo Salah? Probablemente no.

03 Repasando las tarjetas TOTY de FIFA 22

Jorginho, del Chelsea, entra en el FIFA 22 Team of the Year © EA Sports

Nadie se quejaría de la composición de las tarjetas del Team of the Year, pero los mejores jugadores del fútbol mundial no siempre cambian mucho de un año a otro, por lo que hay una sensación de ‘déjà vu’ en torno a lo que parece ser la tarjeta TOTY anual de Kevin De Bruyne, de 96 puntos, por ejemplo. Sin embargo, hay algunas novedades en la plantilla de FIFA 22, y esas son las que llaman inmediatamente la atención de los veteranos de FUT y de los jugadores profesionales como Jamodo.

Un +12 en una tarjeta es enorme. Jamodo sobre Jorginho

"Jorginho juega en el Chelsea y su tarjeta normal es, creo, una tarjeta dorada de 85 y tiene una pierna mala de 3* y movimientos de habilidad de 3*, así que no es una tarjeta realmente utilizable, y no creo que tenga más de 60 de velocidad en el juego y, en FIFA, la velocidad es muy importante", explica. "Pero en Team of the Year es una tarjeta con una puntuación de 97, así que es un +12, cuando normalmente [Team of the Week] solo sería un +1 con un aumento de +1 en todas sus estadísticas en el juego. Así que un +12 en una tarjeta es enorme. Alguien como Jorginho, que normalmente sería una tarjeta inutilizable para los profesionales, ahora tiene 4* en habilidades y 4* en pierna mala, y 90+ en todas las estadísticas... Jorginho para mí es uno de los que va a ser una tarjeta subestimada, porque sus aumentos son enormes, y creo que será más barato en comparación con De Bruyne y Kanté. Jorginho es alguien que yo mismo utilizaré".

El precio de Jorginho es mucho más bajo que el de sus compañeros centrocampistas, y a pesar de que algunas de las tarjetas TOTY van a establecerse en el rango de 1 a 2 millones, es relativamente asequible para los fans de FUT que juegan con regularidad y ahorran sus monedas. Sin embargo, ¿merece la pena hacer saltar la banca para llevar a uno de estos jugadores a un equipo, en lugar de tener un equipo equilibrado con jugadores más baratos?

"Mi consejo es que siempre intentes repartir las monedas lo más equitativamente posible", dice Jamodo. "También depende de tu estilo de juego. Si utilizas a Gold Lewandowski, por ejemplo, y te encanta su forma de jugar, seamos sinceros, tu Team of the Year va a ser un gran impulso en ese sentido, y te va a encantar. Pero si estás acostumbrado a utilizar jugadores más ágiles, como quizá un Neymar Jr, entonces quizá ni siquiera merezca la pena subir de categoría a un Lewandowski, porque ese no es tu estilo de juego".

Otra idea popular es coger a uno de los laterales muy versátiles y llevarlo a otra posición del campo, y esto es algo que podría funcionar para las tarjetas TOTY.

"El otro día estuve charlando con uno de mis compañeros de FUTWIZ, Jacob 'NiKSNEB' Benskin, y el año pasado puso a Alphonso Davies TOTY en su centro del campo e inició un poco la tendencia entre los jugadores profesionales", dice Jamodo.

El lateral marroquí del PSG Achraf Hakimi podría pasar al centro del campo © EA Sports

"No es raro que veamos a jugadores en Ultimate Team que se adaptan mejor jugando en una posición diferente -en FIFA 21 lo vimos mucho con los laterales en el centro de la defensa- y este año diría que Cancelo, pero incluso Hakimi también; estoy muy interesado en ver cómo se desenvuelve como centrocampista defensivo central. Cuando las estadísticas [de un jugador] aumentan tanto, tienen mejor disparo que la mayoría de los delanteros, sus tarjetas son muy completas, así que definitivamente funcionarán mejor en un centro del campo. Aportan más al equipo en general que ser una tarjeta tan cara en el lateral".

04 Utilizar las mejoras de la liga para conseguir un TOTY

Las probabilidades de conseguir un Team of the Year son las más bajas de todo lo que se publica durante el ciclo anual de Ultimate Team. Si vas a la tienda durante una ronda relámpago y miras las probabilidades de los Ultimate Packs, que cuestan alrededor de 21 euros cada uno, las probabilidades suelen ser de menos del 1% por pack. Pero eso no impide que los jugadores intenten hacerse con uno abriendo los packs que han guardado con antelación, o invirtiendo recursos en los Challenges de creación de escuadrones que dan recompensas de packs.

Uno de los SBC más populares para el Team of the Year © EA Sports

Uno de los SBC más populares para el Team of the Year es el de las "mejoras de liga", llamado así porque los jugadores de FUT intercambian plantillas de baja química de cartas de oro no raras y raras y reciben un pack que garantiza cartas solo de una liga específica. Si alguien quiere un pack de tarjetas TOTY de LaLiga, entonces, tiene sentido canalizar los recursos hacia los SBC de mejora de LaLiga. Parte de la diversión es la rutina que sigue, reciclando las tarjetas no deseadas de estos packs para hacer más de ellas. Pero dado que el peso de los packs es tan bajo incluso en los packs Ultimate, ¿qué posibilidades tiene el aficionado medio de FUT de encontrar un TOTY en uno de estos packs de mejora, que tienen incluso peores probabilidades asociadas? ¿Merece la pena comprar tarjetas raras de oro para probarlo?

"Siempre digo que, incluso con estas actualizaciones premium, lo que sea que estés poniendo, tienes que estar dispuesto a perder", dice Jamodo. "Si vendes todo tu equipo, que cuesta un millón de monedas, y esperas recuperar un TOTY, probablemente la mayoría de las veces te decepcionará. Así que si tienes algunos jugadores de sobra en tu club que no estás usando, como oros no raros, ¿por qué no los pones y pruebas tu suerte? Pero yo no me lanzaría a por ellos y esperaría mucho a cambio".