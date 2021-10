Guía FUT 22 de Ryan Pessoa: el mejor equipo para empezar en la Bundesliga

No hay nada como estrenar una nueva plantilla de Ultimate Team, y en FIFA 22 hay muchos lugares interesantes por los que empezar. Una de las ligas en las que a menudo hemos empezado con buen pie es la Bundesliga alemana. Si acabas con un jugador fuerte de la Bundesliga en uno de tus packs de inicio, puede ser una buena idea construir alrededor de él. Eso sí, asegúrate de poner tus monedas en el lugar adecuado.

En la siguiente lista, hemos seleccionado algunos jugadores que encajarían bien para empezar en FUT 22. Algunos de ellos pueden ser un poco caros al principio del juego -en particular Maxence Lacroix-, pero todos ellos deberían rendir bien.

El ex jugador del Manchester City será carne de cañón del Squad Building Challenge dentro de unos meses, pero en el lanzamiento del juego ofrece una versatilidad impresionante. Su velocidad de 78 probablemente no sea suficiente para ocupar el puesto de lateral izquierdo, pero si utilizas las Tácticas Personalizadas para cambiarlo al centro del campo, podría ser un jugador muy útil en el lado izquierdo de un 4-3-3 o incluso jugando como centrocampista de contención.

Emre Can (MC, 82) - Borussia Dortmund, Alemania

Todo el mundo tiene los ojos puestos en Leon Goretzka con sus estadísticas de 80+ en toda la tabla, pero el mediocentro del Bayern de Múnich costará una pequeña fortuna en los primeros meses. Emre Can no puede igualarlo, pero sus estadísticas son muy completas, y además es alto y potente, así que puede que el centrocampista alemán sea la mejor opción para un mediocampo de la Bundesliga.

