Guía FUT 22 de Ryan Pessoa: los mejores Héroes de FUT

Ryan Pessoa's House Reckon you could beat a pro FIFA player? This …

Uno de los mejores futbolistas africanos de todos los tiempos, Abedi Pelé va a ser caro, y no vas a disfrutar enfrentándote a él en el juego. Rápido como un rayo, con excelentes estadísticas de tiro, pase y regate, también tiene cuatro estrellas en filigranas y pierna mala. Sinceramente, es el tipo de tarjeta que no esperamos ver en las primeras semanas de un nuevo ciclo de FUT. Si puedes hacerte con él, será el jugador de ataque perfecto para completar tu plantilla de la Ligue 1, ¡suponiendo que no tengas más suerte y te hagas con Mbappé, Messi o

Esta no es la mejor tarjeta del grupo -esta visión heroica de Ole carece de ritmo, tiene habilidades de tres estrellas y no puede pasar tan bien como muchas tarjetas-, pero como actual entrenador del Manchester United es probable que sea una tarjeta popular, y bien podría valer la pena comprarla durante los momentos de gran oferta (como las recompensas de Squad Battles) para la venta en el período previo a FUT Champions. Si planeas utilizarlo en el juego, sería mejor jugar con él desde el principio en lugar de usarlo en su icónico papel de súper suplente, ya que su ritmo de base no es el mejor.

Esta no es la mejor tarjeta del grupo -esta visión heroica de Ole carece de ritmo, tiene habilidades de tres estrellas y no puede pasar tan bien como muchas tarjetas-, pero como actual entrenador del Manchester United es probable que sea una tarjeta popular, y bien podría valer la pena comprarla durante los momentos de gran oferta (como las recompensas de Squad Battles) para la venta en el período previo a FUT Champions. Si planeas utilizarlo en el juego, sería mejor jugar con él desde el principio en lugar de usarlo en su icónico papel de súper suplente, ya que su ritmo de base no es el mejor.

Esta no es la mejor tarjeta del grupo -esta visión heroica de Ole carece de ritmo, tiene habilidades de tres estrellas y no puede pasar tan bien como muchas tarjetas-, pero como actual entrenador del Manchester United es probable que sea una tarjeta popular, y bien podría valer la pena comprarla durante los momentos de gran oferta (como las recompensas de Squad Battles) para la venta en el período previo a FUT Champions. Si planeas utilizarlo en el juego, sería mejor jugar con él desde el principio en lugar de usarlo en su icónico papel de súper suplente, ya que su ritmo de base no es el mejor.