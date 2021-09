FIFA 22: Consejos de Ryan Pessoa para negociar en Ultimate Team

La mayoría de las veces, cuando quieres un jugador en FUT, encuentras el más barato y utilizas "Buy It Now" para comprarlo. Pero también puedes optar por pujar por los artículos. La mayoría de las veces esto no te ahorrará muchas monedas, pero durante los periodos de alta oferta, la combinación de la mecánica de puja y los vendedores perezosos es muy valiosa.

Lo que ocurre es lo siguiente: EA lanza una Lightning Round, vendiendo decenas de miles de Packs Ultimate en minutos. Los jugadores abren esos packs y hacen una lista de artículos lo más rápido posible, pero no especifican un precio de oferta. El mercado se inunda entonces de cartas deseables -desde SBC fodder hasta jugadores meta- que tienen un precio mínimo de puja de solo 700 monedas. Una hora más tarde, cuando esas subastas de jugadores empiezan a caducar, el gran volumen de tarjetas que caducan al mismo tiempo hace que las pujas bajas se cuelen en la red. No es raro que jugadores que deberían costar 20k sean comprados por una miseria. Solo tienes que asegurarte de que haces ofertas bajas por lotes de las mismas tarjetas alrededor de una hora después de que los packs se suministren originalmente.

