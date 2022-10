Especialmente al comienzo de la temporada en FIFA 23 Ultimate Team, no es tan fácil armar un equipo fuerte. Sobre todo si no inviertes dinero real y solo construyes tu equipo en FUT 23 con las monedas generadas por el éxito. Por eso, esta temporada volvemos a presentarte dos equipos por los que no tienes que hurgar en tu billetera virtual, ¡pero que pueden llevarte a muchas victorias!