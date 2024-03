Final Fantasy VII Rebirth: el lanzamiento más esperado ya está aquí

Pero en lo que respecta a la jugabilidad, también es útil estar familiarizado con el sistema de batalla de Final Fantasy VII Remake. Rebirth no se esfuerza mucho por introducir poco a poco a sus jugadores en la mecánica; da por sentado que estás familiarizado con el tosco entramado de combate. En términos de jugabilidad, no difiere de lo que ya se utilizó en Remake y en su episodio DLC "Intermission". Siempre controlas activamente a un personaje de un grupo de tres en la batalla. Puedes realizar ataques con este personaje pulsando botones para llenar tu barra ATB. Cuando ésta alcanza al menos una carga, es posible seleccionar una acción del menú de comandos. Para ello, la acción se pausa de forma similar al sistema basado en semivueltas del original. Los otros dos combatientes actúan automáticamente, pero no tienen mayor influencia en la batalla. Puedes tomar el control de ellos para que también acumulen una mayor cantidad de ATB y luego darles órdenes, como el uso de hechizos y habilidades.

