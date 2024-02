Final Fantasy 7 Remake: Consejos para un comienzo perfecto

Aunque las batallas no te plantean demasiados retos al principio, los numerosos jefes y enemigos posteriores en particular te exigen mucho. Por lo tanto, es importante entender a los distintos personajes y sus estilos de juego. También es importante cambiar de personaje en cualquier momento, ya que la IA no hace un trabajo especialmente bueno y no utiliza los ataques más poderosos por sí sola.