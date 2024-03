FINAL FANTASY VII REBIRTH es una gran aventura de proporciones épicas

No pensaba que la "pintura amarilla" fuera a ser algo que se debatiera en las redes sociales. Para cosas como las opciones de cámara, en las que la gente tiene una gran variedad de preferencias y no hay una única respuesta correcta, nuestro planteamiento básico es ofrecer varias opciones de accesibilidad, así que me gustaría tener en cuenta los valiosos comentarios que hemos recibido al respecto para futuros juegos.