Estos son los jueces de la final mundial del Red Bull BC One 2021:

Red Bull BC One El Red Bull BC One es la mayor competición de …

, procedente de los Países Bajos, representando a las crews Hustle Kidz y Red Bull BC One All Stars. Es el único breaker que ha ganado tres títulos en el Red Bull BC One.

Sarah Bee: La final mundial del Red Bull BC One es un gran escenario, esto es algo que debes tener en cuenta antes de pisarlo. No dejes que la presión te atenace y siéntete como en casa en el escenario.

Beta: No, no creo en empates. Nunca doy un empate.

Menno: Detesto cuando los jueces dan un empate en la final mundial porque yo también compito. Aunque tengo que admitir que a veces, en mi trabajo de juez, he dado un empate, pero es algo que intento evitar. A veces lo que tú prefieres no significa que sea lo mejor. Diría que todo el mundo se debería mojar y evitar los empates.

