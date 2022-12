Los mejores momentos de la Final del Red Bull BC One 2022

Black Sheep hizo que el público rapeara: "I gotta go, I gotta go, I gotta go" y "you can get with this, or you can get with that". Para rematar la faena, Black Sheep hizo que todos se agacharan con él y, como dijo, "crearan un recuerdo". El DJ quitó la música y todos los presentes rapearon con él las famosas líneas, "engine, engine, number nine, on the New York transit line, if my train goes off the track, Pick it up! Pick it up! Pick it up!" En ese momento todo el mundo se puso en pie, el DJ volvió a pinchar la pista y todo el local saltó.