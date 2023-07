Valencia ya vivió una de las mejores nacionales

Quedan menos de diez días para la Final Nacional de España de Red Bull Batalla 2023.

Quedan menos de dos semanas para conocer quién será el campeón nacional que represente a España, junto a Gazir, en la Final Internacional de Red Bull Batalla de Colombia, que tendrá lugar el 2 de diciembre.

Historia del freestyle en España

Zatu , Rayden , Noult , Piezas , Arkano , Chuty , Invert , Skone , Bnet , Zasko , Gazir y Blon son los autores de los episodios imborrables de la historia del freestyle en España. Ellos conocieron la gloria y, tras esfuerzo, trabajo y sacrificio, vivieron el día con el que todo freestyler sueña. El día en el que le levantaron el brazo en la batalla final, cuando la noche cae y el ruido del público se convierte en una felicitación. Sus nombres están grabados a fuego en la memoria de los más apasionados, y forman parte de un elenco reducido y privilegiado donde la entrada, solo se le permite a los mejores.

¿Qué nombre será el que se sume en esta nacional a estas doce leyendas?

Será el de uno de estos freestylers:

Clasificados de la pasada nacional: Tirpa , Jesús LC y Sweet Pain .

Regional de Granada: Errecé , Sawi Elekipo , Mnak y NQP .

Regional de Barcelona: Alek , Ander 2K , Zoyert y Titus .

Regional de Madrid: Chuty , Climax , Peret y Babi .

Campeón de la Última Plaza: A disputarse, entre Arkano , Le33 , Segrelles y Nocre , el 26 de julio.

Clasificados Batalla Madrid © Red Bull

Este año, la Final Nacional tendrá lugar en Valencia , en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el 28 de julio. Por segunda vez esta ciudad será sede de la mayor celebración del freestyle.

Valencia 2016, una de las mejores Finales Nacionales de Batalla España

La primera vez, fue en 2016, una nacional inolvidable y posiblemente, una de las mejores de la historia que tuve la suerte de vivir en primera persona como participante . Me parecía de obligación rememorarla y haceros sentir ese algo tan especial, único e indescriptible que tienen las nacionales, tanto dentro como desde fuera, revelándoos algunos detalles y curiosidades que nunca se dijeron, pero sí que se vivieron.

Algunas historias no pueden ser contadas. Pese a ello, prometo no ser extenso en la medida de lo posible, y haceros disfrutar con la lectura. Hoy no escribe FJ, lo hace Javi.

Chuty © Jocoba Medrano

Así viví la Final Nacional de Batalla España 2016

El 9 de julio de 2016 me levanto tras una siesta a las 16:00, en la habitación 216 de un NH de la ciudad. Aún conservo la tarjeta de aquella habitación en mi cartera. Tengo tantos recuerdos de todas mis experiencias en Red Bull, que podría montar hasta un museo . Tranquilos, que os prometo no cobrar la entrada.

Me siento totalmente descansado y recargado de energía. Miro por última vez el móvil para asegurarme de que mi novia de por aquel entonces, mi hermano y mis padres habían llegado bien a Valencia. No miro las redes para no sugestionarme. Antes de apagar el móvil veo un mensaje de Skone : ''Illo tu tienes argo pa peinarme?'', le digo que sí, y que venga a mi habitación en media hora, que me de tiempo a ducharme.

Tras la ducha y usar mi champú morado para pelo plateado, un clásico en mi neceser y objeto de broma de los más allegados, me visto. Unas Nike Air Force 1 High totalmente blancas, que había estrenado el pasado año en la regional de Mallorca, unas bermudas Volcom negras, y una camiseta Ecko de color gris que estrenaba para la ocasión. Pensándolo mejor, hoy me vestiría de otra forma, pero me miro al espejo y me siento seguro y cómodo .

Pegan a la puerta y veo a quien iba a coronarse como campeón nacional e internacional de esa misma edición , con una camiseta negra de marca Common, los primeros sponsors de ropa que aparecían en el freestyle.

Me fijo que lleva los mismos tenis que usó en la regional de Almería donde ganó. Es un freestyler de supersticiones, como yo . Le dejo mis polvos de volumen para el pelo, pero ante su torpeza, procedo a ayudarle a peinarse. Un ritual que se ha convertido en costumbre cada vez que coincidimos en un evento, o salimos de fiesta por Málaga.

''En diez minutos tenemos que estar abajo, ¿tú como me ves?'' me pregunta Skone. Nos elogiamos mutuamente, nos fundimos en un gran abrazo, como solo se abrazan dos amigos que van a vivir un día inolvidable, y bajamos al hall del hotel.

Por el camino nos encontramos a Dani , con la camiseta de Stephen Curry de los Golden State Warriors, y a Blon , con la camiseta del Real Murcia firmada por todos los jugadores. Le pregunto por qué no lleva pendientes, como en días anteriores, y me contesta que para que no le tiremos de eso. Me río y en un segundo vistazo que le echo a la camiseta, me dice que no me prepare rimas. ''¡Ya te estás pensando alguna!'', me comenta Pablo entre risas. Obviamente le respondo que no, pero fantaseo con tener una batalla contra él , porque se que es de los que me pueden hacer sacar mi mejor nivel, pese a que tenga muchas probabilidades de ganarme. Justamente mi rival lo tenía al lado, pero yo aún no lo sabía.

¡Ya te estás pensando alguna! Blon

Salimos del hotel y antes de entrar en nuestro transporte, Kensuke me da las gracias por haberle dado un Lexatin para que pudiese conciliar el sueño por la tarde. Le digo que no hace falta dar las gracias, y me responde una frase que se me queda grabada: ''Hoy somos rivales. Podrías no haberme dado el Lexatin para que no durmiera y fuera más cansado''. Ya había empezado la batalla y mis compañeros me veían como adversario .

Final Nacional 2016 - Valencia © Gianfranco Tripodo

Backstage, escenario y momentos previos

Llegamos al recinto y por el camino podemos ver como más de veinte mil personas acuden a la fecha marcada en rojo en el calendario. Ese momento es indescriptible. No das crédito a que, todas esas personas, hayan venido a vernos a nosotros, chavales de nuestro padre y nuestra madre, cada uno con una historia diferente, a rapear sobre un escenario.

Es un instante donde los nervios afloran, pero también nace un sentimiento de agradecimiento de estar donde te encuentras en ese momento , y piensas que es ese tipo de cosas que solamente puede lograr Red Bull.

Piensas que es ese tipo de cosas que solamente puede lograr Red Bull FJ

Llegamos a los camerinos y por el calor que hacía, casi todos nos refugiamos en una célula portátil, a modo de habitación, con aire acondicionado. No quiero comer para sentirme pensado, pero tampoco me entra nada por los nervios. Trato de relajarme y veo a Errecé comerse un sandwich de dos bocados. No está nada nervioso. Me imagino una batalla contra él en su ciudad y mi imaginación me despierta inseguridades. Trato de relajarme.

''¿Quiénes debutáis este año en la nacional?'' Jado y yo contestamos a Elekipo . El almeriense, que ya es su tercera nacional, nos dice que esto es algo increíble que no vamos a olvidar nunca. Viene TheElyas360 preguntando si puede grabar contenido. Como no podía ser de otra manera le decimos que sí, y nos empieza a preguntar nuestro podio, sin contarnos a nosotros mismos. ''El que tenga el mejor día. El freestyle va por días y el que tenga el mejor día ganará '' contesta Zasko , palabras que consiguen tranquilizarme.

La primera nacional no se olvida nunca. Elekipo

La organización nos avisa de que queda poco tiempo para empezar. Voy al baño y vemos tras una pantalla, los primeros planos aéreos de la nacional, con todo abarrotado de gente, bajo los comentarios de Kapo 013 y Frank T , que son los casters. Era increíble pensar que ese recinto iba a llenarse, tras verlo vacío esa misma mañana en las pruebas de sonido.

Hacen un repaso de todos los freestylers y pinchan unos vídeos de nuestras mejores rimas, con edición de drawing. Parte del público corea las más conocidas. Una pena que ninguna sea mía. Nos colocan en orden según nos van a presentar Mbaka y Queen Mary , y DJ Verse lanza el beat introductorio.

Empiezo a preguntarme si ese orden sería el orden en el que nos enfrentábamos, ya que no seguía un listado cronológico de clasificación o un criterio alfabético. Lo pregunto, y me responden que no tiene nada que ver.

''Nunca dos siglas significaron tanto, y no es Fat Joe, ¡ruido para FJ!'' MBAKA

Mbaka me presenta, salgo al escenario y no veo el final del público . Hago un dab y tomo asiento a la izquierda de Skone para contagiarme de su seguridad. Seguridad que él mismo me había contagiado en la regional de León que gané para lograr mi puesto ese día.

''Yo me cago en mis muertos. Esto tiene que ser mío. ¡No hay nadie mejor que yo!'' dice Skone para sí mismo mientras se aprieta los puños, algo que a día de hoy le recuerdo y se sorprende. Estaba en estado de trance y no tiene recuerdo de ello .

Acabadas las presentaciones, comienza la primera batalla.

Ante © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Empieza la batalla

Ante el subcampeón nacional del pasado año, se enfrenta a mi amigo Alfonso ( BTA ), que había logrado su puesto por el bronce de la regional de Barcelona. Nos hace gracia como, pese a la explicación del formato de Queen Mary, él lo vuelve a repetir al público, como si ninguno nos hubiésemos enterado .

En una divertida batalla, BTA avanza a la siguiente ronda. Se acercan al banco de participantes y felicito a los dos. Ante se sienta al lado mía. '' No me puedo creer que ya haya terminado esto para mí, el año pasado logré estar en la final... '' me dice entre lágrimas. Trato de consolarlo sin perder pista de la siguiente batalla, que enfrentaba a Kowen , el bronce de la regional de Almería, contra Chuty , el campeón regional de Madrid y el único que ya sabía lo que era ganar una nacional.

Nos sorprende lo frío que está el público con el madrileño, pese a la combinación de palabras que había hecho en la primera ronda. Finalmente gana, y tras girar mi vista a la derecha, veo mi foto en la pantalla. Era mi turno.

FJ vs Dani

No esperaba que mi rival fuese Dani . Por aquel entonces no se hacía sorteo de emparejamientos y por estilos en común y emparejamientos de nacionales anteriores, tenía en mente de que mi rival iba a ser Kensuke o Blon, ya que se solía enfrentar a los campeones regional a los semifinalistas del año anterior. No estaba equivocado, pero ese campeón iba a ser Errecé .

Fue una batalla de contraste de estilos, donde no estuvimos ninguno a nuestra mejor versión. Dani me gana por un voto . Yo me había sentido mucho más afinado con el uso de temáticas pero era cierto que no había cerrado con la misma fuerza que él. Además, desde siempre ha tenido un gran flow que envidiaba.

Me siento y me chocan el puño los compañeors. Me relajo y pienso que el pasado año estaba entre el público, y que desde ese momento, aunque ya no era más participante, iba a disfrutar de la nacional en un sitio privilegiado. Me tomo mi Red Bull Blue Edition con sabor a arándanos , que tanto nos gustaba a Chuty y a mí y que a día de hoy no se vende, y disfruto de la siguiente batalla.

El show debe continuar

Jado contra Elekipo . El madrileño, pese a ser su año de debut, tiene la mejor actuación de la primera ronda. Tanto es así, que antes del veredicto, mi estimado Sawi reconoce el gran nivel del rookie. '' Es muy bueno este chaval '' dice mientras me da la mano, y se sienta a mi lado ocupando el sitio que dejaba Skone , ya que su siguiente batalla era contra Soen .

Tenía todas mis esperanzas depositadas en Chemi . Sabía lo importante que era para él esta nacional, su quinta nacional. Recuerdo los días anteriores entrenando en mi casa y evalúo su nivel. Está como tiene que estar. Garra, fuerza, carisma, humor, ingenio. Arrollador. Se lleva la victoria ante el valenciano, que tuvo también un gran desempeño, y se sienta el futuro campeón nacional a mi lado.

Yo soy como Walter White chico, porque vengo del barrio pero muero siendo rico. Skone

''¿Cómo he estado?'' me pregunta Skone. ''Brutal'', le respondo . Le dan más seguridad mis palabras, ya que uno desde dentro no se percibe nunca de una manera objetiva y confía en mi criterio. Toma agua mientras Zasko y Kensuke toman el cypher. Una batalla que juzgamos Skone y yo, ya que su rival sería el ganador de ese enfrentamiento. Le digo a Chemi que él le gana a cualquiera de los dos, que no se preocupe. Él me lo reafirma. Pasa Kensuke y se empieza a mentalizar. Kensuke también lo hace.

Se da una batalla que suponía una revancha del pasado año pero, en esta ocasión, el resultado cambiaría. Para sorpresa de todos, Blon queda eliminado frente a un Errecé que destaca por su energía y se mete a Valencia, su ciudad, en el bolsillo.

Para finalizar, Mister Ego eliminó a un Force que, apenado tras la batalla, me comentó que se sentía muy presionado y no había podido disfrutar ni del escenario ni de los días anteriores. Fue una de las primeras conversaciones con uno de los que serían mis mejores amigos años más tarde .

Kensuke © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Cuartos de final

El sol se esconde y cae la noche en Valencia. Todos habían mostrado sus armas en la primera ronda y empezaban los cuartos de final con una batalla que quedará para la historia: la que enfrentaba a BTA y Chuty .

Minutos antes hablaba con BTA . ''Alfon, pase lo que pase, hoy vas a ser vencedor de esta batalla. Ganes o pierdas. Es la batalla que querías'', a lo que él me responde ''Se a lo que te refieres Javi. Muchas gracias. No por esto, si no por los días anteriores. La convivencia de esta nacional ha sido la mejor de todas las que he estado, y eso en gran parte ha sido gracias a ti . Que alegría me de que estemos juntos'', me responde tras darme un beso en la cabeza y abrazarme.

Esta nacional es la mejor de las que he estado. BTA

El duelo de dobletempo por excelencia de todos los tiempos se va a una réplica en la que termina ganando Chuty. Una batalla antológica que a día de hoy, el mismo BTA me reconoce que le cambio la vida pese a perder . Me sorprende que durante la batalla, aunque Skone tiene que salir al escenario en dos batallas, la disfruta como un espectador más. Su concentración le había dado la mano a la relajación, y no siento que tenga nervios.

Salen al escenario Dani y Jado y el rival que me había ganado, consigue superar al debutante que baja un poco el nivel respecto a su primera ronda. Ya conocemos la primera semifinal, pero queda por determinar la otra.

Skone y Kensuke salen al escenario y protagonizan u na batalla muy divertida, caracterizada por la imitación, la puesta en escena y la parodia. Finalmente, el malagueño consigue ser el vencedor, pero nuestro querido friki también regresa al banco contento, porque sabe que ha tenido un gran desempeño.

El rival de Skone en las semifinales sería Errecé , que venció sin problemas a Mister Ego . El valenciano se mostraba muy sólido en casa y no parecía un rival fácil para nadie.

Skone vs Chuty, Final Nacional 2016 © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

Semifinales

Comienzan las semifinales y Chuty se enfrenta a Dani . El tiempo empezaba a pasar deprisa. ¿Ya estábamos en semifinales?

A priori, debería ser un enfrentamiento fácil para el campeón nacional de 2013 y así conseguiría su pase a su segunda final de una nacional. Dani no se lo pone fácil y la batalla va a réplica. Chuty sigue sin conectar del todo con el público. Nos mira con cara de preocupación y le hacemos gestos desde el banquillo de que lo está haciendo genial, que continúe así. Parece que le sirve nuestro gesto para calmarse. En la réplica, acaba ganando.

Skone aparece contra Errecé en una batalla que genera muchas incógnitas por lo fuerte que se había mostrado el valenciano, que se había asegurado de hacer saber al público que era el local.

El público apoya a los dos por igual y pese a que comienza pareja, el último minuto de Skone despeja todas las dudas que se podían tener, consiguiendo por primera vez en la historia llegar a una final. Lo tenía más cerca que nunca, pero su rival era el más difícil de todos.

Tú no tienes calles, tú tienes selva. Skone

Volvemos a camerinos minutos antes de la final, y Force se me acerca. ''¿Quién piensas que va a ganar?'', a lo que le respondo que Skone. Él piensa que es muy improbable, pero que le encantaría porque su batalla favorita y con la que empezó a rapear es la de Invert contra Skone, pero siendo sincero, ve a Chuty como campeón.

El campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla 2016 es...

Subimos al escenario y, tras el tercer y cuarto puesto que gana Errecé a Dani , salen Skone y Chuty al escenario. Animo a todos los participantes a que nos pongamos de pie para la final. Una final que se recuerda como la final de las finales. Los dos freestylers con el palmarés más grande de la historia del freestyle español en la actualidad, se enfrentaban. Dos freestylers que años más tarde serían amigos inseparables y ganarían una multitud de títulos batallando en equipo y por parejas .

El trabajo en España esta jodido, pero él es segundón como puesto indefinido. Chuty

Comienza Chuty con un gran primer minuto. Se nota que es un competidor diferente y sabe aumentar su nivel cuando la situación lo requiere. Skone continúa y trato con mi mente de transmitirle la mayor inspiración como si de telequinesia se tratara . Hace un gran minuto, al nivel del rival, pero no lo supera.

El segundo minuto suele ser peor ya que has agotado las mejores ideas en tu primer minuto y aumenta mi preocupación. Quería ver campeonar a Skon e. Le pregunto a BTA como ve la batalla, y me dice que muy parejo pero le preocupa que el último minuto lo tenga Chuty. Asumo con la cabeza, pues pensaba igual, y vemos el segundo minuto de Skone.

Skone hace un espectacular segundo minuto donde ataca a Chuty de manera arrolladora y termina haciendo cuatro punch lines en los últimos 20 segundos, uno cada medio patrón. Me tranquilizo y veo la batalla decantado por el malagueño, hasta que Chuty se dirige al público de Valencia y pregunta si quieren ver respuestas .

Se adueña de mi el temor, me giro a BTA y le muestro mi preocupación. ''Veras tú...'' digo casi suspirando antes del comienzo del minuto de respuesta del gran favorito de la noche.

Chuty lanza grandes conceptos e ideas como respuesta pero no consigue aterrizarlas de manera que resulten totalmente efectivas. Igualmente ha sido un genial minuto, pero pensamos que puede ser Skone o réplica. Me muerdo el cuello de mi camiseta . Mbaka pregunta a los jueces, y Queen Mary coge las manos de los dos finalistas.

Skone campeón nacional de 2016 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Skone se proclama campeón nacional. Todos corren a mantearlo y yo empiezo a llorar en el banco de participantes, en solitario. Me acuerdo de una historia dura de su infancia que me contó, justamente una semana antes, en mi coche, en un descampado cerca de mi casa. Entiendo por qué ha ganado. Él ha tenido que enfrentarse a batallas más difíciles.

Me acerco andando y le doy un corto abrazo, ya que nos invitan a despejar el escenario para hacerle fotos y entrevistas al campeón. ''Al final ha ganado Skone, yo pensaba que no...'' me dice Force asombrado por mi capacidad de análisis. Yo tampoco lo tenía muy claro pero lo decía con convencimiento, por si de esa forma se volvía más verdad. Finalmente, se volvió verdad.

Nos sirven la cena en camerinos y pido a la organización saltármela para ir hacia donde están mis padres y mi hermano, para ver como lo habían pasado. No tenía el móvil encima, lo había dejado en el hotel, y sentía mucha curiosidad de si estaban bien. Cuando llego, los veo felices, contentos y orgullosos de mí. También por la victoria de Skone, que ya conocían en persona. Como no podía ser de otra manera, como se dice en Andalucía, habían hecho gente y no hizo falta que le presentara a otras figuras que también estaban en esa zona.

Giorgio se me acerca y yo esperando a que me hablase de lo que había sucedido en la nacional, me dice algo que no olvidaré nunca. '' Amigo, he venido solo y me lo he pasado increíble con tu familia. Tu padre me ha invitado a que pase unos días en Málaga con vosotros. Pienso ir. Son muy buenas personas y unos seres de luz. No lo olvides nunca, tienes una gran suerte''.

Entre lágrimas lo abrazo y le doy las gracias por sus palabras y le digo que soy consciente de ello. En ese momento, yo también me sentí que tenía un trofeo muy valioso que había estado en mi casa durante muchísimos años y pienso en la suerte que tengo de que me hayan apoyado desde siempre. A mi manera, me siento otro campeón nacional.

FJ contra Dani en la nacional de 2016 © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Conclusiones

Esta es solo una pequeña parte de una historia vivida en una nacional. Os la regalo. Es vuestra.

Tanto participantes, como jueces, hosts, casters, familiares, amigos y público estoy seguro de que podemos escribir un libro plasmado de emociones y sentimientos que nos genera a los amantes del freestyle el vivir una nacional en primera persona .

Por ello, este 28 de julio, en Valencia, tenemos que hacer historia . Entre todos. Asiste, no te lo pierdas. Que no te lo cuenten. Vívelo, y cuenta también esa historia de ese día que nunca podrás olvidar.

