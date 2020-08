8 claves para entender una bici que puede ser revolucionaria

El nombre

A nivel técnico, esta bici se puede llamar BMX de doble suspensión o suspensión completa, pero es inevitable que se le ponga un nombre ‘comercial’. El elegido para la marca que nacerá de esta idea no se puede decir porque lo están registrando, pero no es Fingers Crossed, "que es el nombre de la webserie que relata el proceso de ideación, construcción y testeo de esta bici”, advierte su creador.

De dónde surge la idea

Los protagonistas

para documentarlo todo. “Cuando vio que estaba montando el prototipo vino y me dijo: y si hacemos unos episodioy tal… y me hizo mucha ilusión porque vino a ayudarnos sin más”, relata el pionero español del BMX.

Principales características técnicas

Dónde usarla

“No hay que confundir su uso, no es ni para BMX Race ni para practicar descenso en un Rock Garden, pero sí para estos circuitos con saltos separados y preparados”, explica Alcántara, quien agradece que “se nota que los pilotos expertos se han puesto a trabajar en la construcción de circuitos en montañas y estaciones de esquí y que tienen una calidad y un flow que antes no tenían”.

Diferencias con la BMX clásica y el MTB

¿Por qué ha generado tanto revuelo?