gracias al puesto que obtuvieron en la nacional pasada. En el caso de BTA, a pesar de no quedar en el podio, su cuarto puesto le resultó válido, ya que el vigente campeón nacional,

El vigente campeón de España nos explica los motivos por los que no se presenta a esta edición.

Batalla de MC's Zasko no defenderá el título: “No me siento motivado”

Aunque no se traten de participantes que estarán la Última Oportunidad, no queríamos dejar la ocasión de analizarlos, como hemos hecho con el resto de los participantes de la lista, ya que se entre ellos se podría encontrar el campeón nacional de esta edición.

. Sin embargo, no logró pasar de la primera ronda de la nacional de esta edición.

Al año siguiente no pudo clasificarse a la Final Nacional de Valencia tras caer en los cuartos de final de la clasificatoria de Madrid contra Mister Ego. En 2017 se tomó un descanso y en

Al año siguiente no pudo clasificarse a la Final Nacional de Valencia tras caer en los cuartos de final de la clasificatoria de Madrid contra Mister Ego. En 2017 se tomó un descanso y en 2018 volvió con todo: fue el campeón de la semifinal de Sevilla . Sin embargo, no logró pasar de la primera ronda de la nacional de esta edición.

¿Quieres hacer historia? Mira donde pisas. No puedes dejar huella en arenas movedizas.

. Aunque no consiguió clasificarse a la nacional, el niño logró enamorar a Mallorca y poner contra las cuerdas a todo un veterano como Navalha.

La primera participación de Force en la Batalla de los Gallos fue en 2015 . Aunque no consiguió clasificarse a la nacional, el niño logró enamorar a Mallorca y poner contra las cuerdas a todo un veterano como Navalha.

. En la Final Nacional de Valencia, no se encontró muy cómodo y no pudo pasar de la primera ronda.

Consiguió clasificarse un año más tarde. Lo hizo como subcampeón de la regional de León . En la Final Nacional de Valencia, no se encontró muy cómodo y no pudo pasar de la primera ronda.

no logró llegar a la ronda final de la nacional, pero de nuevo logro un puesto de podio quedando en

El año pasado no logró llegar a la ronda final de la nacional, pero de nuevo logro un puesto de podio quedando en tercera posición . Tras hacer una de sus mejores batallas contra el gran favorito, Blon, y conseguir derrotarle, Force se desinfló y en semifinales fue superado por Sweet Pain.

Esto va para todos los que quieren destruirme: no pararé hasta que lo consiga, y no tengo pensado rendirme.

. No fue hasta 2014 cuando en la regional de su ciudad, Málaga, logró clasificarse a su primera nacional, a pesar de caer en esta en primera ronda contra Dani.

La trayectoria de BTA en esta competición es más longeva que la de Sweet Pain y Force. Su primera participación fue en la regional de Alicante de 2013 . No fue hasta 2014 cuando en la regional de su ciudad, Málaga, logró clasificarse a su primera nacional, a pesar de caer en esta en primera ronda contra Dani.

en Málaga, pero en la Final Nacional celebrada en el WiZink Center, no logró superar de nuevo la barrera de los cuartos de final: una ronda que al año siguiente, en su quinta nacional, se le seguía resistiendo.

Logró el bicampeonato regional en Málaga, pero en la Final Nacional celebrada en el WiZink Center, no logró superar de nuevo la barrera de los cuartos de final: una ronda que al año siguiente, en su quinta nacional, se le seguía resistiendo. El malagueño siempre disputaba en esta ronda una de las mejores batallas del día, pero nunca lograba salir como vencedor de ellas .

Mis rivales son como un instrumento. ¿Sabéis porque son un instrumento? les doy cuerda, no tienen repercusión y los mando a tomar viento.

El gallego nos lo confirmaba en su entrevista

: “Creo que la Batalla de los Gallos es mi competición estrella. Incluso mis compañeros me han confesado en más de una ocasión que en otros torneos me consideran un rival más vulnerable y, sin embargo, en esta competición sienten un respeto extra hacia mí como rival.“

Force : “Creo que la Batalla de los Gallos es mi competición estrella. Incluso mis compañeros me han confesado en más de una ocasión que en otros torneos me consideran un rival más vulnerable y, sin embargo, en esta competición sienten un respeto extra hacia mí como rival.“

. No es raro ver en ellos altibajos de nivel en un mismo día. Deberían abstraerse de aquellos factores que no pueden controlar, para centrarse única y exclusivamente en su rendimiento.

Probablemente, la asignatura pendiente que tengan en común BTA y Force es la gestión de emociones sobre el escenario . No es raro ver en ellos altibajos de nivel en un mismo día. Deberían abstraerse de aquellos factores que no pueden controlar, para centrarse única y exclusivamente en su rendimiento.

Esto nos decía el malagueño al respecto

: “La mentalidad es un factor decisivo en las batallas. Este año voy con otra actitud. Hasta que no sea eliminado o acabe ganando el título, no voy a relajarme.“

BTA : “La mentalidad es un factor decisivo en las batallas. Este año voy con otra actitud. Hasta que no sea eliminado o acabe ganando el título, no voy a relajarme.“

En el caso de Sweet Pain...