A pesar de que fueron una gran revelación en su día , actualmente son reconocidos a nivel internacional y no tienen en su poder el factor sorpresa que, en su momento, les ayudó para convertirse en campeones regionales. Tirpa ya sabe lo que es competir en la Red Bull en estas circunstancias, una experiencia que sin duda le servirá en esta edición. No obstante, Gazir se enfrentará este año a esa situación.

