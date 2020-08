: “Ahora mismo estoy más cerca que nunca de adaptarme al 100%. Estoy trabajando aspectos de mi estilo callejero que no se pueden llevar al escenario, ya que considero que no encajan de la misma forma: como por ejemplo el entusiasmo a la hora de ejecutar rimas. Creo que este año mi personaje va a mostrar una cara mucho más madura.”

Jesús LC : “Ahora mismo estoy más cerca que nunca de adaptarme al 100%. Estoy trabajando aspectos de mi estilo callejero que no se pueden llevar al escenario, ya que considero que no encajan de la misma forma: como por ejemplo el entusiasmo a la hora de ejecutar rimas. Creo que este año mi personaje va a mostrar una cara mucho más madura.”

Jesús LC : “Ahora mismo estoy más cerca que nunca de adaptarme al 100%. Estoy trabajando aspectos de mi estilo callejero que no se pueden llevar al escenario, ya que considero que no encajan de la misma forma: como por ejemplo el entusiasmo a la hora de ejecutar rimas. Creo que este año mi personaje va a mostrar una cara mucho más madura.”