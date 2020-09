20 han sido los freestylers elegidos para competir en la Última Oportunidad de la Red Bull Batalla de los Gallos de España. De estos, solo 13 serán los clasificados que, junto a Sweet Pain, Force y BTA, competirán en la Final Nacional por el título de campeón nacional.

Tras haber analizado a todo tipo de participantes: que han estado en una Final Nacional, que no han estado en una nacional pero sí en la Última Oportunidad, que no han estado ni en una nacional ni en la Última Oportunidad pero han participado en alguna clasificatoria... Hoy toca analizar a uno de los debutantes en esta competición , pero no por ello inexperimentado en el mundo de las batallas. Hablamos de Reuto .

Reuto © Jose Bahamonde Calaforra, LUSC

Reuto comenzó a hacer freestyle a los 11 años y al año siguiente, 2008, se apuntó a su primera batalla . Aún así, no fue hasta hace poco cuando vimos la primera prueba de inscripción del catalán.

Reuto : “No llevo mucho intentando entrar en la Red Bull. Este es el tercer año que lo intento. Los dos años anteriores iba muy mentalizado y considero que incluso tiré mejores pruebas que la de este año.”

Este año no tenía esperanzas de entrar. Eché la prueba como el que compra un cupón. REUTO

A pesar de tratarse de su primer año en la Batalla de los Gallos, lo cierto es que no se trata de una cara desconocida para aquellos que conocemos este mundo desde sus inicios. Reuto ya estaba ahí, y lo hacía destacando. Es bicampeón regional de la Gold Battle y campeón nacional de la FreeFighters .

Reuto : “Confío ciegamente en mi manera de improvisar. Mi punto fuerte es la espontaneidad y la naturalidad: el aquí y ahora. Soy partidario de entrar con la mente en blanco a la batalla, sin descuidar la métrica en ningún momento. Por otro lado, mi punto débil puede ser el ingenio, ya que aunque también puedo jugar a hacer comparaciones y metáforas, no me representa esa forma más 'cómica' de hacer freestyle. Enfoco las batallas desde un punto de vista psicológico y personal.”

Hemos tenido la ocasión de preguntarle si le gustaría enfrentarse a algún rival en especial.

Reuto : “No me gustaría enfrentarme a nadie en concreto. No le guardo rencor, ni le tengo ganas a nadie. En la lista hay varios nombres grandes que nunca he tenido la ocasión de medirme con ellos, y me da igual si me toca Chuty en primera, voy a ir a por todas contra quien sea.”

Sin embargo, hay algo que Reuto sí tiene muy claro.

Reuto : “Lo que no me gustaría, es enfrentarme a Vivi o a Srk. Son rookies que debutan, al igual que yo, y confío en que podemos aportar mucho a esta competición. Estaría genial no cruzarnos entre nosotros en las primeras rondas.”

Caracterizado por un estilo métrico y fluido , nos preguntábamos si tiene algún referente en esta competición o si simpatiza mucho con la manera de hacer freestyle de algún participante en particular.

Reuto : “De la vieja escuela me encantaba Jonko. También me molaban mucho Piezas y Jaloner. Actualmente, el que más me gusta es Sweet Pain. Freestylers como él o Tirpa, versátiles, que guardan siempre una coherencia y no se estancan en las frases de toda la vida, son los que me flipan.”

Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

El hecho de tratarse de un freestyler veterano, a pesar de ser su primer año en esta competición, hace que Reuto se encuentre en una situación equilibrada entre la templanza y el hambre, donde los nervios no deberían jugarle una mala pasada, como ha podido ocurrirle anteriormente a otros freestylers, en su año de debut.

Reuto : “Todo lo que haga va a ser al momento. Tengo la conciencia y la mente tranquila, pero quiero tenerla clara ese día. Poder enfocarme en las palabras, objetos y temáticas que vayan saliendo, para montar una escalera y subir por ella. Si hago eso, sé que me meto en la nacional. El problema es si me empiezo a cuestionar cosas. Lo mejor es no ir de flipado, pero ir convencido de lo que sabes hacer. Yo no soy el Chuty, pero también sé rapear.”

Hay que actuar de la manera que nadie se pueda esperar. REUTO

¿Qué opinas del debut de Reuto?