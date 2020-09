Srk : “Mi punto fuerte es que sueno muy fresco. Nunca me canso de escucharme, y creo que al público le pasa igual. Tengo un estilo fácil de renovar y difícil de que suene repetitivo. Por otra parte, nunca me pongo nervioso, ya que antes de participar en batallas, he tenido otras experiencias que me han ayudado a controlar los nervios. A su vez, esto se puede convertir en un punto débil, ya que en ocasiones, de los pocos nervios que tengo, demuestro poca hambre y se me aprecia más cansado. No soy capaz de motivarme a mí mismo para sacar nivel cuando las circunstancias no acompañan.”