Blon no defenderá el título: “Sería épico entregar el trofeo a Chuty”

Hace poco más de dos meses que Aczino se alzó con su tercer campeonato mundial de Red Bull Batalla en la Final Internacional de México. Sin embargo, la maquinaria no para y la temporada 2023 está lista para arrancar .

Como es bien sabido, los tres freestylers que ocuparon puestos de podio en la nacional del pasado año, tienen su plaza asegurada para la nacional de este año , y no tienen la necesidad de enviar su vídeo de inscripción para clasificar a la nacional mediante las regionales.

Antes de comenzar el periodo de inscripción, los tres tienen que confirmar su asistencia, ya que, en caso de que uno de ellos decida ausentarse, su cupo pasaría al semifinalista que quedó en cuarta posición y este, no tendría que enviar vídeo de inscripción.

Hemos podido charlar con uno de los freestylers que quedó en esos puestos de podio. En el peldaño más alto. Nada más ni nada menos que con el vigente campeón nacional, Blon , que nos representó en la Final Internacional de México, para conocer su postura de cara a la edición de este año.

ENTREVISTA A BLON

Blon © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Qué ha cambiado en Pablo y en Blon tras ser campeón nacional de Red Bull?

Después de ser campeón nacional han cambiado muchas cosas, la verdad.

Personalmente, en cuanto a Pablo, ha sido como un logro vital más que competitivo. Me he demostrado a mí mismo que por mucho que te cueste algo, si eres persistente y luchas por ello puedes conseguirlo. Eso me ha hecho ver muchas cosas de diferente manera.

Lo que ha cambiado en Blon es la seguridad en sí mismo. Me la he visto reflejada en otras competiciones como FMS. Me he quitado un peso de encima y he podido disfrutar del resto de batallas.

POR MUCHO QUE CUESTE ALGO, SI LUCHAS POR ELLO PUEDES CONSEGUIRLO. BLON

¿Cómo fue la experiencia de la Final Internacional?

Fue increíble. Espectacular. Estuve en una internacional anteriormente como reserva, pero no fue lo mismo. México fue muy especial, el trato fue genial y me lo pasé increíble. Fue bonito que coincidiese con el mundial de fútbol para poder compartirlo con amigos de todo el mundo. Sin duda uno de los momentos más bonitos del año.

¿Este año te veremos defender el título nacional?

No, no voy a defender el título nacional.

Blon © Marcos Ferro / Red Bull Content Pool

¿Qué motivos te han llevado a no defenderlo?

Me merezco un descanso y poder vivir una competición tan mágica desde otro prisma.

Llevo diez años viviéndola en primera persona y quiero verla sin presión, disfrutarla como un fan más del freestyle. Es el momento tras haber ganado.

Eres el freestyler con el récord de participación en nacionales consecutivas, con un total de diez. ¿No pensaste en inscribirte para ampliarlo?

Sí, es cierto que lo tuve en cuenta, pero pesa más lo que te comentaba. Además el número diez, es un número mágico y redondo. El pasado año pensaba que ojalá ganarlo en mi décima participación por lo mismo. Ahí se quedará el récord, seguro que en España algún freestyler me lo va a alcanzar, ya que hay varios que están cerca.

¿Te planteas volver en un futuro o es un adiós definitivo?

Me gustaría en un futuro volver. No se en que momento. Si yo me veo con nivel y con ganas, me inscribiré de nuevo. La magia que se experimenta en Red Bull es única y se que lo voy a echar de menos.

Voy a tener ese gusanillo. Lo mismo me pasó viendo las regionales el año pasado, cuando ya estaba clasificado directamente a la nacional.

¿Te veremos de juez esta temporada?

Me gustaría probarme como juez. He estado en otras competiciones de jurado, no de esta magnitud, pero creo que puedo aportar mucho conocimiento tras haber estado tantos años dentro como participante.

Blon © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Serás el encargado de entregar el trofeo. ¿A quién te haría ilusión dar tu testigo?

Me hace mucha ilusión. Hay varios a los que me haría mucha ilusión. Force es uno de ellos. Lo hablé con él el año pasado, sería bonito y especial. Mnak también es un gran amigo, Tirpa lo ha luchado mucho, Sweet Pain también lleva muchas nacionales conmigo...

Pero a nivel romanticismo, y epicidad, sabiendo que este año vuelve Chuty, dárselo a él sería super especial e ilusionante. Los dos llevamos toda la vida batallando juntos, y sería cerrar un círculo de una manera apoteósica.

Para acabar, ¿cuál fue tu rima preferida de la nacional pasada?

Creo que todos se pueden hacer una idea. La que dije en la final contra Tirpa.

SE CUMPLE LA PROFECÍA, LA CORONA ES PARA EL REY. BLON

Pronto se desvelará toda la información de esta temporada.