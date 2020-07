Alfonso Campos Yuste, más conocido por todos como BTA, será uno de los competidores de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. A pesar de tratarse de su séptima nacional consecutiva, este será el primer año que no tendrá que enviar prueba de inscripción.

¿Te da mayor seguridad ir clasificado directamente a la Final Nacional?

Cuando supe que Zasko renunciaba a su puesto, no pensé que me beneficiase mucho, ya que pensaba que solamente se celebraría la Final Nacional. Participar en ella sin pasar por una clasificatoria, sí me parece muy ventajoso, y este año al no haber regionales, no iba a disfrutar de ese privilegio.

Solamente evitaba la audición online. Aunque no debería ser preocupante para mí, siempre me ha gustado causar sensación en la prueba de inscripción para demostrar que, aunque fuese un nuevo freestyler quien echase esa prueba, tendría que ser escogido por el nivel que ofrece sin tener en cuenta su nombre.

Sin embargo, me tranquilizó cuando me enteré de que el día anterior a la nacional, se celebrará el evento llamado ‘Última Oportunidad’. Es un filtro que me ahorro.

También podré ver el nivel de mis compañeros, mientras que ellos desconocerán el mío hasta el día siguiente. Por otro parte, los rivales que se clasifiquen en este evento, quizás se encuentren más agotados al competir durante dos días seguidos.

Sabemos que guardas una gran amistad con Zasko. A pesar de que su ausencia te beneficia como competidor, ¿hubieses preferido que participase?

Sí y no.

Por un lado, me encanta Zasko. Es uno de mis freestylers favoritos. Como fan y seguidor del freestyle y de la Red Bull Batalla de los Gallos, me hubiera gustado verlo competir.

Por otro lado, como amigo, no me apena que no participe. Es una decisión que ha tomado él, y seguramente uno de los motivos que le hayan animado a no presentarse, es el hecho de haber ganado la Final Nacional pasada, lo cual es algo muy positivo. Me alegré mucho cuando ganó el título.

BTA en la Final Nacional de la Batalla de los Gallos de Barcelona en 2019 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Desde 2016, en las finales nacionales protagonizas la posible mejor batalla, pero sueles perder en ellas. ¿Qué te falta para superar esa barrera?

No venirme abajo. En todas las batallas que perdí, lo hice tras una o más réplicas.

¿Te afectan psicológicamente estas réplicas?

Sí, pese a tener sensaciones distintas en cada batalla.

Con Chuty, era la primera vez que me encontraba en esa tesitura y a pesar de que me pareciese bien dada la réplica, me desinflé.

Al año siguiente, mi batalla contra Force fue diferente. Aunque a día de hoy considero justas todas las votaciones, en el momento me dio la sensación de que la batalla era mía de primeras pero tenía al público en mi contra… Pensándolo en frío, no que creo que fuese así.

Quizás Force contaba con el efecto sorpresa ese año y eso provocó una mayor reacción entre los espectadores.

Claro. Entiendo perfectamente el comportamiento de los asistentes en esa batalla. No llegué a dar mi mejor versión, y en la réplica, bajé mi rendimiento.

Hace dos años contra Walls, pensaba, y sigo pensando, que ganaba sin necesidad de réplica. Además, en esa batalla, antes de la primera réplica, me quedo a tan solo un voto de resultar ganador, lo cual fue más desmotivador. De nuevo, él supo mantenerse mientras que yo fui disminuyendo mi nivel a medida que avanzaba la batalla.

El año pasado contra Gazir si supe ser más regular a pesar de las réplicas y pude llevarme la victoria. Al fin y al cabo, necesito no condicionarme por ellas. La mentalidad es un factor decisivo en las batallas, y necesito abstraerme de las decisiones del jurado, que en el momento me puedan parecer injustas, para centrarme en hacerlo bien y disfrutar de mí mismo.

BTA vs Walls - Cuartos

El año pasado se te acusó de no ser ambicioso en la ronda de semifinales. ¿Qué piensas al respecto?

Que es totalmente cierto. Sin desmerecer a nadie y aunque pueda sonar a excusa, el año pasado, minutos antes de salir contra Zasko, me desmotivé al pensar que, si ganaba la Final Nacional, representaría a mi país como anfitrión en la Final Internacional; algo que no me hacía especial ilusión. De la misma manera, también pensé en la posibilidad de que Bnet hiciera sombra al campeón nacional de ese año, si finalmente participaba.

Me hice autosabotaje inconscientemente. Obviamente, en ningún momento quería perder ni me dejé, pero ese pensamiento intrusivo consiguió que me dejase llevar en la batalla e hiciera freestyle libre. No fue nada premeditado.

Tampoco creo que sea una mala batalla. Dejamos un mensaje muy bonito. Si se hubiese dado réplica, lo más seguro es que si hubiese ido a sangre.

De todas formas, el hecho de ir a sangre o a freestyle libre, no me aseguraba nada. Zasko tenía un gran día y de igual manera que me ganó haciendo freestyle libre, podría haberme ganado haciendo sangre.

Este año voy con otra actitud. Hasta que no sea eliminado o acabe ganando el título, no voy a relajarme.

Por tu perfil de batallero, ¿piensas que te favorece competir sin público presencial el 17 de Octubre?

Sí. Lo cierto es que me hace hasta cierta ilusión. Cuando yo he sacado mi mejor nivel improvisando, ha sido en privado: contigo y con Skone en un coche, con mis amigos en una reunión…y creo que este contexto va a ser bastante similar.

Además, creo que la falta de público, a pesar de tratarse de una batalla, va a provocar que se tenga más en cuenta el freestyle como tal, y ciertos aspectos que coinciden con mis puntos fuertes.

La presencia de público hace que ciertas cualidades más relacionadas con el espectáculo, como la puesta en escena, cobren más peso y justamente ahí es donde me siento más limitado, debido a que mis nervios impiden que tenga más desparpajo del que podría tener. Por eso me siento más cómodo en petit comité.

De hecho, voy a tratar de entrenar específicamente teniendo en cuenta las circunstancias que se darán, y voy a eliminar las mayores muletillas posibles porque deduzco que llegarán a penalizar más de lo habitual.

BTA © Red Bull Content Pool

Se rumorea la vuelta de algunos freestylers a la competición después de varios años. Si pudieses elegir a uno, ¿quién te gustaría que volviese?

Se me vienen muchos nombres a la cabeza, pero si tengo que decantarme por uno, lo hago por Khan. Precisamente he intentado convencerle alguna vez.

¿Por la relación que tenéis?

Un cómputo de todo. Congenio muchísimo con él. Es de mis mejores amigos del gremio y siempre que coincidimos en un evento, me lo paso genial.

Fuera de eso, puede que sea mi freestyler favorito en lo que a rapear se refiere. Para mí, como seguidor, volver a ver a Khan competir en la Red Bull, sería un sueño hecho realidad

Para acabar, dime tu batalla favorita a lo largo de todas tus participaciones de la Red Bull Batalla de los Gallos.

No quería decírtela por ser demasiado típica, pero es la que tengo con Chuty en la Final Nacional de Valencia. No solamente por el nivel, ya que considero que en años posteriores he tenido mejores participaciones. Fue una mezcla de todo. Ese año para mí fue mágico.

He estado en muchas nacionales, y es en la que hubo mejor convivencia entre los participantes por lo que recuerdo. Ese año estabas tú, Skone, me hice más amigo de gente como Errecé, Blon, fue el año que conocimos a Force…

Y entre todas esas cosas, se dio esa batalla. Era de noche, los dos vestíamos de negro… se palpaba algo en el ambiente. Hubo una energía espectacular y fue de las primeras batallas donde se daban dobles tempos a 4x4.