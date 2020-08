Ya eres campeón internacional de esta competición. Podríamos decir que no te dejaste nada sin hacer... ¿Qué ha motivado tu vuelta?

Yo también pienso que no me dejé nada sin hacer. Lo único que quiero conseguir con mi vuelta, independientemente del resultado, es mostrar públicamente que, a pesar años de los años, puedo volver a competir en una Red Bull sin motivo para ello, con todo lo que supone, porque hay cosas que se pueden hacer por amor al arte y por respeto a lo que haces.

¿Qué sería para ti un fracaso?

Tendría que verme en la situación, pero para mí un fracaso sería hacerlo mal. Al margen del resultado y en la posición en la que quede, que obviamente voy a por todas, si lo hago mal no estaría contento. A estas alturas no tengo nada que demostrar, quiero quedarme satisfecho conmigo mismo.

Tu vuelta ha coincidido con la de Chuty. ¿Ha sido una decisión que habéis tomado en conjunto?, ¿te ha motivado a volver su regreso?

Sí, la tomamos juntos y, evidentemente, a mí que vuelva Chuty me motiva muchísimo. Cuando se gana, que es mi intención, siempre gusta más hacerlo en presencia de los mejores, y Chuty es uno de los mejores. No es lo mismo ganar una competición en la que Chuty y/o Aczino no participan.

Se trata de una motivación extra. Sé que me voy a tener que poner las pilas; que al final con el resto de los participantes también me las tengo que poner porque son buenísimos, pero al estar Chuty, sé que el día que pueda a enfrentarme a él, tengo que salirme por encima de mis propias expectativas para batirlo.

¿Qué vamos a ver de Skone en Red Bull que no hemos visto hasta ahora de él?

¿Crees que te afecta más que a otros competidores el hecho de que no haya asistentes?

Hay 5 malagueños en la lista de seleccionados de la Última Oportunidad. ¿A qué crees que se debe un nivel tan alto en Málaga?

No tengo ni idea, ya que estoy desconectado del mundo de las batallas, exceptuando las competiciones internacionales que son las que me afectan. El rollo underground no lo sigo, y hablo desde la ignorancia, pero por lo que tengo entendido, en Málaga hay un gran circuito de batallas callejeras desde hace bastantes años y eso va dando sus frutos con el tiempo.

A mí me da muchísimo orgullo que haya tanta representación de mi ciudad en una competición de esta índole. De verdad, me encanta.

Y para cerrar, cuéntanos alguna anécdota relacionada contigo y esta competición. Algo que nunca hayas contado.

Creo que nunca lo he llegado a contar, pero la semana previa a la Final Internacional que gané en Perú, me encontré en el suelo de la calle donde vivo, un gallo de metal oxidado.

Lo cogí y pensé que no podía ser casualidad. Lo tomé como talismán y me lo llevé a Lima. El resto de la historia, ya la sabes. Ahora mismo lo tengo en mi vitrina, junto a los trofeos.

Me acuerdo que me lo contaste en su momento...