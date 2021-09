La crew Floor Lords vio la luz en 1981 justo cuando comenzaba el hip-hop en el Bronx neoyorquino y el breaking empezaba a nacer.

El origen de este grupo vino a partir de dos crews de Boston, The New York Puppeteers y Ground Master Crew. Desde entonces, la crew Floor Lords ha jugado un papel fundamental en la evolución de la cultura hip-hop y en el breaking.

Empezaron bailando en las calles para conseguir algunas monedas y luego saltaron al estrellato después de alcanzar la victoria en la edición 2002 del Lords of the Floor organizado por Red Bull.

Han tomado parte en las películas "Krush Groove", "Step Up 3D", e "In the Heights", cuentan con importantes patrocinios y ahora preparan la que será su propia escuela.

Además de haber trabajado con estrellas del calibre de RUN DMC, Missy Elliot, LL Cool J, 50 Cent, Busta Rhymes y muchos más.

A lo largo de 40 años, la crew Floor Lords ha construido un enorme legado en el que destaca su trabajo por los niños más desfavorecidos de Massachusetts y de otras partes del mundo. Tanto es así que el antiguo alcalde de Boston declaró el 25 de junio como el “Día de los Floor Lords”.

Desde su origen la crew ha sido un asunto familiar. El pionero OG B-Boy Leanski le cedió el testigo a su hijo Lean Rock y ahora las riendas las lleva su sobrino El Niño. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos para repasar los 40 años de historia de la crew y conocer qué proyectos tienen para el futuro.

¿Por qué empezaste con el breaking y cuándo pasaste a formar parte de The Floor Lords?

LEANSKI: Nací en Nueva York. La mitad de mi familia es de Puerto Rico y de la República Dominicana, desde que tenía cinco años bailaba salsa, bachata y merengue con mis tías. Cuando nos fuimos a vivir a Boston empecé a interesarme más por el hip-hop. En el Bronx mis primos mayores me enseñaron algunos movimientos de breaking pero yo estaba muy metido en el BMX, no me bajaba de la bici. Contaba con patrocinio y me pasaba el día en las rampas de quarter-pipe. Mi hermano era el que se tomaba más en serio el hip-hop, el breaking y el baile. Recuerdo un invierno en el que me pidió que participara con él en un concurso de baile. Teníamos solo 11 años pero trabajamos a tope para preparar nuestro número. Mi madre nos hizo unos trajes de seda para la ocasión. Tras la actuación la gente no paraba de gritar. Un par de días después vendí la bici y cambié de vida.

EL NIÑO: The Floor Lords siempre ha sido un asunto familia. La crew se formó en 1981 a partir de otras dos crews. Yo nací en 1990 y empecé con el breaking cuando tenía cinco o seis años. A mitad de los años 90 mi tío Leanski se convirtió en presidente de The Floor Lords. Dejó su trabajo y empezó a bailar a tiempo completo. Él fue quien enseñó a los chicos de la familia, a mí también.

LEAN ROCK: Comencé con el breaking en 1996. Mi padre, Leanski, me enseñó la profesión y nos puso a mi primo El Niño y a mí como estandartes de la nueva generación de The Floor Lords. Hemos tomado el testigo y, como se suele decir, el resto es historia.

¿Qué importancia ha tenido el breaking y el hip-hop en la vida de los niños más desfavorecidos de las grandes ciudades?

LEANSKI: Mi hermano era un gran B-Boy y mi mayor inspiración hasta que se decantó por las drogas y las bandas. Vi cómo muchos chavales seguían a mi hermano en busca de una vida en la calle. Aquello me convenció y pensé: “OK, vamos a ceñirnos al baile, voy a ayudar a estos chavales para que puedan mejorar sus vidas”. Bailo desde los 11 años y ya tengo 54. Me he dedicado a ayudar a los demás. Esto me ha dado la posibilidad de viajar por el mundo y tener amistades maravillosas. He ayudado a la comunidad en Boston y a gente de todo el planeta. El baile nunca ha sido algo solo para mí o en el que yo fuera el protagonista. Nos convertimos en la crew Floor Lords cuando mi hermano decidió abrazar la vida de la calle. Entonces nos convertimos en una familia.

¿Qué es lo que ha hecho la crew Floor Lords para promover cambios positivos en la comunidad?

EL NIÑO: Hace más de 10 años que tenemos relación con la ciudad, lo que nos ha permitido practicar en las escuelas y en los centros comunitarios. Hemos enseñado a los chavales y a los adultos a bailar de forma desinteresada, sin cobrar. Lo hicimos por puro amor. Luego la ciudad decidió por fin crear un programa para los niños que incluía el hip-hop y el breaking, además de cursos para aprender las labores de MC y DJ. Se trataba de ofrecer a los chavales un camino alternativo que los mantuviera lejos de la senda equivocada.

LEANSKI: Empecé con el breaking para impresionar a las chicas pero luego me enamoré del baile. Quería hacer esto el resto de mi vida y transmitirlo a las nuevas generaciones. En los años 90, la palabra hip-hop o B-Boy tenía una connotación negativa. Quería demostrar que el breaking puede ayudar a los niños más pobres de las grandes ciudades. Mi sueño era hacer creer a todo el mundo que con el hip-hop y el breaking podrían triunfar.

Floor Lord en la década de los ochenta © Floor Lords

¿Cómo ha influido en tu breaking el hecho de ser un DJ?

LEAN ROCK: ¡Siempre me ha gustado la música! Empecé a coleccionar vinilos a mitad de la década del 2000 con el dinero que ganaba en las actuaciones y las batallas. Mi padre me dijo que le sacara partido a mi colección de discos. He hecho las labores de DJ en la Final Mundial de Battle of the Year 2011, en el IBE 2012, en la Final Mundial del Red Bull BC One 2013, en Outbreak 2013 y en las Olimpiadas de la Juventud 2018.

¿Cuál es la batalla que más recuerdas?

El NIÑO: Eso es fácil. El Red Bull Lords of the Floor Battle de 2002. Fue la batalla que lanzó mi carrera. Solo tenía 11 años y mi compañero en la batalla fue KAMEL. ¡Todavía ni existía el Red Bull BC One!

KAMEL fingía no saber dónde estaba yo. Cuando hizo acto de presencia en el escenario todo el mundo pensaba que iba a participar en una batalla individual. Luego me sacó de una bolsa de viaje que llevaba (donde yo estaba escondido) y acabamos ganando.

Antes de Lords of the Floor, la única manera de ver a B-Boys de todo el mundo en acción era con cintas de vídeo VHS. Luego llegó el DVD y gracias a él Lords of the Floor dieron el salto a todo el globo. B-Boys en Rusia me dijeron que ese fue el primer material que vieron. El momento en el que KAMEL me saca de la bolsa se convirtió en algo icónico, lo cambió todo.

LEANSKI: El Red Bull Lords of The Floor 2002. Fue fantástico estar allí con KAMEL y El Niño. En esa época nunca había chavalines en batallas importantes. ¡Niño solo tenía 11 años!

¿Cómo habéis conseguido que The Floor Lords continúen evolucionando?

LEANSKI: Siempre he tenido una mente creativa. En mi época tenías que ser capaz de inspirarte con cualquier cosa. Siempre intentaba ser diferente. Me inspiraba en películas, dibujos animados, en artistas de ballet clásico y moderno… Cada vez que bailabas tenías que mostrar algo que te separase de los demás.

Cuando murió el breaking en 1986 no había manera de conseguir un lugar donde actuar. Así que empezamos a hacer shows de hip-hop con todo tipo de estilos. Si ves en YouTube los vídeos de The Floor Lords, encontrarás muchos de house, hip-hop, etc.

Empecé a enseñar a los chavales de mi comunidad y de otros barrios para que pudieran seguir ganando dinero. Cuando la nueva generación empezó a mejorar, algunos de los miembros más viejos de la crew dieron un paso a un lado y se dedicaron a otras cosas. Esta es la razón por la que el grupo ha sido tan longevo.

¿Por qué crees que es más importante ser parte de una crew en vez de tener una carrera en solitario?

EL NIÑO: Creo que esto es algo que se echa de menos en el breaking estadounidense actual. En la década de los 90, la crew lo era todo. El breaking era un asunto familiar, se trataba de ayudarse unos a otros. Ayudarnos a pagar las facturas, el alquiler y a tener algo que comer.

Creo que en la pista de baile se nota cuando no solo te representas a ti mismo, sino a algo más grande. Sirve para que los niños descubran la idea de lo que significa pertenecer a algo. He enseñado a chavalines que era muy tímidos o que abusaban de ellos en la escuela. El breaking les ha ayudado a enfrentarse a sus miedos y a sus enemigos.

La nueva generación cuenta con los veteranos para aprender los fundamentos. Les enseñan a entrenar sin lesionarse y a recibir los conocimientos que solo puede aportar la experiencia.

¿Cómo has contribuido al legado de la crew Floor Lords y cómo ves a la nueva generación?

LEAN ROCK: Me gustaría decir que junto con mi padre, Leanski, y mi primo, El Niño, he contribuido a que los Floor Lords sean conocidos en el mundo. He tenido la oportunidad de viajar a más de 30 países impartiendo el conocimiento del hip-hop a través de la danza y la música. Hace 25 años que soy un miembro activo de este grupo. No hay mucha gente que pueda decir que ha formado parte de una crew durante tanto tiempo. Me encanta transmitir a los demás lo que me enseñaron a mí.

LEANSKI: La nueva generación es increíble. A pesar de que todavía mi sobrino es muy joven, le llaman OG por la experiencia que atesora. Van a aprender de él, así que te puedo asegurar de que en el futuro veremos cosas extraordinarias. Mi hijo es un DJ y productor increíble. Soy muy feliz porque todos seguimos colaborando juntos.

EL NIÑO: Llevo 25 años en el breaking. Mi tío comenzó antes de 1981, si añadimos a mi primo Lean Rock, estamos hablando de tres generaciones. La escena ha reconocido lo que la crew Floor Lords ha hecho en 40 años. La misión de mi tío siempre ha sido ayudar a los jóvenes y a la comunidad.

Si yo no hubiese sido el presidente de The Floor Lords, lo habría sido mi primo Lean Rock, pero se ha ido a vivir a Los Ángeles para continuar con su carrera de DJ. Yo era el siguiente en el escalafón. He sentido una enorme presión y responsabilidad porque mi tío ha hecho cosas increíbles en 20 años. Aunque ahora vive en Hawái, sigue siendo muy respetado. No será fácil estar a su altura pero sé que lo puedo lograr.

Cuando empecé a bailar no había muchos niños. Ahora en Floor Lords tenemos cada vez gente más joven. Contamos con prometedores jóvenes que ya están arrasando en la escena y esto es solo el principio.

Estoy solo a mitad de mi carrera, concentrado en competir, pero al mismo tiempo trabajo para que en las futuras generaciones no solo haya campeones, sino que además conozcan sus raíces. The Floor Lords es más que una crew, es un movimiento.