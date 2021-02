Este tipo batió el récord de los 100 km... ¡sin salir del gym!

lo ha mejorado. ¡De hecho, lo ha ampliado en 50 km! La leyenda alemana del ultrarunning acaba de establecer el récord mundial "no oficial" de 100 km indoor,

Solo 11 meses después de batir el récord mundial de los 50 km, Florian Neuschwander lo ha mejorado. ¡De hecho, lo ha ampliado en 50 km! La leyenda alemana del ultrarunning acaba de establecer el récord mundial "no oficial" de 100 km indoor, completando esta agotadora distancia en un tiempo de 6h 26m 14s , casi 13 minutos más rápido que el récord anterior.

Carrera en streaming vía Zwift

Mientras Florian lo daba todo sobre la cinta, los fans disfrutaban del show desde su sofá a través de la retransmisión en directo . Los usuarios también podían acompañarle corriendo, andando o en bicicleta a través de la plataforma de entrenamiento virtual Zwift, mediante la cual recibía en línea miles de saludos digitales, una oportunidad que otros atletas de alto nivel no quisieron perderse. El triatleta Patrick Lange , por ejemplo, pedaleó unos kilómetros junto a Neuschwander, mientras que otros atletas como Sebastian Kienle y Koko Klosterhalfen le mantuvieron motivado con mensajes de vídeo.

"Si tuviera que correr los 100 km solo en la cinta sin interacción sería demasiado", comentaba Neuschwander . "No puedes hacer eso: cuando la cosa se pone difícil, no hay nadie que te presione". Nada que ver con la realidad en esta mega carrera. Más de 5.000 personas vieron a Neuschwander y corrieron o montaron en bicicleta con él. "El soporte digital fue sumamente importante", explicó. "Esa ha sido la clave para lograrlo".

100 km en 3 etapas: fácil, duro y genial

Los primeros 50 km fueron fáciles. Se puso interesante a partir de los 60 km. A partir de entonces fue un territorio desconocido. Nunca he corrido tan lejos en la cinta, y menos a esa velocidad.

Hasta la marca de los 70 km, Neuschwander se sentía "increíblemente bien", incluso cuando no podía parar ni para ir al baño . Aunque luego el tema se puso difícil: "De 70 a 85 km fue difícil. Tuve que esforzarme mucho, especialmente mentalmente. Fue duro".

Lo más sorprendente de todo el esfuerzo es que el último kilómetro, con un tiempo de 3m 20 s, fue el más rápido de los 100 km de Neuschwander . "El último kilómetro fue dedicado a toda la comunidad que me apoyó. ¡Fue genial!", admitía el alemán.

Un récord mundial siempre es genial. ¡Incluso si no es oficial!

De un ritmo normal a récord del mundo

La gran marca de Neuschwander fue posible gracias a una media de 3m 52m por kilómetro . "Visto desde fuera, el ritmo parece brutal", comentaba. Pero para Neuschwander éste es un ritmo completamente normal. "El truco era mantener ese ritmo durante todo el tiempo. La comunidad me empujó al máximo. Todo ha sido gracias a ellos".

