Pero esto no es el fondo del mar. En realidad, está más cerca de la parte más alta del Planeta. ¿Será un reto posible? Cualquiera que esté familiarizado con las grandes montañas, sabrá que allí los desafíos son muchos. De primeras, el clima lo es todo. Cuando el tiempo es malo, no queda otra que esperar. Y cuando es bueno, hay que lidiar con una logística complicada: cuidar el cuerpo y la mente, sin olvidarnos del propio desafío de la aventura en sí, incluida la altitud y la falta de oxígeno.

Llorens soars above the Trango Tower

El parapente no es como escalar una montaña. No puedes ralentizarlo o desenchufar. Cuando estás despierto a tal altitud pueden pasar muchas cosas, pero perder el conocimiento sin duda podría significar el peor resultado posible. “Pasar de 5000 a 8000 metros en una hora es extremo”, dice de Dorlodot. “Tu cuerpo no está hecho para eso”. Si bien se aclimataron todo lo que pudieron antes del viaje, volar con tanques de oxígeno era una necesidad. Tenían tanques de dos litros, presurizados a 2.300 bares, que enviaban un flujo pequeño pero constante de oxígeno directamente a sus narices.

