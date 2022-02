Football Manager 2022: 5 cosas que debes hacer desde el principio

Como entrenador/director, no solo eres responsable de un equipo de jugadores, sino también de una serie de empleados. Al igual que con el personal de fútbol, cuanto más competente sean, más fácil será tu trabajo. Por lo tanto, desde el primer día, debes asegurarte de que tu cuerpo técnico, en particular, esté formado por los mejores profesionales posibles. Si el consejo de administración te permite tener un gran equipo de ayudantes, deberías contratar a un especialista para cada categoría de entrenamiento. Los filtros de la búsqueda de personal te mostrarán qué atributos son importantes.

La pantalla de profundidad de la plantilla y el informe del equipo te ayudarán a identificar a los jugadores en torno a los cuales se construirá tu táctica. Si no es así, basta con que hagas clic en los perfiles de los jugadores y tomes nota.

Mientras conoces a tu plantilla de jugadores, no dejes de visitar la sección de jóvenes. No es raro encontrar un gran talento en el segundo equipo o en los sub-19 que está a punto de despuntar.

Cuanto antes hayas establecido un enfoque táctico, antes podrán trabajar en él el cuerpo técnico y los jugadores en los entrenamientos. Y como los milímetros y los segundos pueden marcar la diferencia en el fútbol, no deberías perder un tiempo valioso aquí.

