Técnicas que siguen funcionando en Football Manager

Por lo tanto, si estás empezando un nuevo partido -especialmente con un club con recursos limitados- no dudes en mirar a los jugadores sin contrato. A menudo hay pequeñas pepitas de oro escondidas, tanto en los jugadores como en el personal. Porque, sí, al comenzar una nueva aventura, las primeras horas de juego deben optimizarse.

Por lo tanto, si estás empezando un nuevo partido -especialmente con un club con recursos limitados- no dudes en mirar a los jugadores sin contrato. A menudo hay pequeñas pepitas de oro escondidas, tanto en los jugadores como en el personal. Porque, sí, al comenzar una nueva aventura, las primeras horas de juego deben optimizarse.

Por lo tanto, si estás empezando un nuevo partido -especialmente con un club con recursos limitados- no dudes en mirar a los jugadores sin contrato. A menudo hay pequeñas pepitas de oro escondidas, tanto en los jugadores como en el personal. Porque, sí, al comenzar una nueva aventura, las primeras horas de juego deben optimizarse.

Más concretamente, echa un vistazo a este mercado desatendido cada 6 meses. Esta es la mejor manera de conseguir un buen fichaje por muy poco dinero. El autor de estas líneas ha conseguido, por ejemplo, reclutar a Karim Benzema y Dimitri Payet para que se prejubilen en el Sochaux. Por no hablar de su poco conocido ayudante, un tal Dennis Bergkamp.

Más concretamente, echa un vistazo a este mercado desatendido cada 6 meses. Esta es la mejor manera de conseguir un buen fichaje por muy poco dinero. El autor de estas líneas ha conseguido, por ejemplo, reclutar a Karim Benzema y Dimitri Payet para que se prejubilen en el Sochaux. Por no hablar de su poco conocido ayudante, un tal Dennis Bergkamp.

Más concretamente, echa un vistazo a este mercado desatendido cada 6 meses. Esta es la mejor manera de conseguir un buen fichaje por muy poco dinero. El autor de estas líneas ha conseguido, por ejemplo, reclutar a Karim Benzema y Dimitri Payet para que se prejubilen en el Sochaux. Por no hablar de su poco conocido ayudante, un tal Dennis Bergkamp.