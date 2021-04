Empecemos con una adivinanza. ¿Quién pronunció la frase: "Mi mayor victoria es la afición"? No, esta cita no es de un ex cantante reciclado en estrella de reality show, sino de

Empecemos con una adivinanza. ¿Quién pronunció la frase: "Mi mayor victoria es la afición"? No, esta cita no es de un ex cantante reciclado en estrella de reality show, sino de Jean Alesi , piloto de la F1 en los años 90. El francés, que se dio a conocer en Tyrrell, pasó cuatro años en Ferrari, uno de los equipos más prestigiosos de la parrilla. Sin embargo, solo ganó una carrera: el Gran Premio de Canadá en 1995.

Empecemos con una adivinanza. ¿Quién pronunció la frase: "Mi mayor victoria es la afición"? No, esta cita no es de un ex cantante reciclado en estrella de reality show, sino de Jean Alesi , piloto de la F1 en los años 90. El francés, que se dio a conocer en Tyrrell, pasó cuatro años en Ferrari, uno de los equipos más prestigiosos de la parrilla. Sin embargo, solo ganó una carrera: el Gran Premio de Canadá en 1995.

. "Quizá no posea el palmarés que podría haber tenido, pero esa victoria vale por decenas", dijo no hace mucho.

Con lágrimas bajo el casco, Jean Alesi se anotó su primera y única victoria en la F1 gestionando con calma la ventaja que ostentaba sobre Rubens Barrichello . "Quizá no posea el palmarés que podría haber tenido, pero esa victoria vale por decenas", dijo no hace mucho.

Con lágrimas bajo el casco, Jean Alesi se anotó su primera y única victoria en la F1 gestionando con calma la ventaja que ostentaba sobre Rubens Barrichello . "Quizá no posea el palmarés que podría haber tenido, pero esa victoria vale por decenas", dijo no hace mucho.

El ex piloto de Ligier es consciente de que saliendo desde la decimocuarta posición -en un Gran Premio en el que cada adelantamiento es una hazaña- probablemente no habría triunfado de no ser por el accidente de

El ex piloto de Ligier es consciente de que saliendo desde la decimocuarta posición -en un Gran Premio en el que cada adelantamiento es una hazaña- probablemente no habría triunfado de no ser por el accidente de Michael Schumacher en la primera vuelta, el problema mecánico de Jean Alesi o la explosión del motor de Damon Hill . Pero un cuarto de siglo después sigue recordando su única victoria. "Por supuesto que me alegro de que todavía hoy estemos hablando de ello, fue un momento mágico para mí, pero también es un poco triste. ¡No puedes vivir en el pasado!", sentencia Olivier Panis.

El ex piloto de Ligier es consciente de que saliendo desde la decimocuarta posición -en un Gran Premio en el que cada adelantamiento es una hazaña- probablemente no habría triunfado de no ser por el accidente de Michael Schumacher en la primera vuelta, el problema mecánico de Jean Alesi o la explosión del motor de Damon Hill . Pero un cuarto de siglo después sigue recordando su única victoria. "Por supuesto que me alegro de que todavía hoy estemos hablando de ello, fue un momento mágico para mí, pero también es un poco triste. ¡No puedes vivir en el pasado!", sentencia Olivier Panis.