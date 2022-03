Forza Horizon 5: Los 10 mejores coches

Mercedes-AMG Project One

El Lamborghini es una elección obvia, y si echas un vistazo a sus estadísticas es fácil ver por qué. Un total de 10 puntos en manejo, aceleración y frenado hablan por sí mismos. Esto hace que el súper deportivo sea especialmente adecuado para las carreras sobre asfalto, aunque en términos de velocidad máxima no sea el más rápido.

La elección del Koenigsegg Jesko también se explica rápidamente, después de todo, es el coche más rápido de Forza Horizon 5, que -con la puesta a punto adecuada- alcanza una velocidad máxima de casi 500 km/h. Sin embargo, a un precio de 2,8 millones de créditos, el súper deportivo no es ninguna ganga, pero no hay forma de evitar el Jesko en las pistas de alta velocidad. Sus hermanos Agera RS o One:1 tienen un rendimiento similar por bastante menos dinero.

El nivel de detalle de los vehículos no tiene parangón