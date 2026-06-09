Todas las casas de Forza Horizon 6: ubicaciones, precios y ventajas

Quienes recorran la ‘Tierra de las Sonrisas’ en Forza Horizon 6 también podrán echar raíces gracias al sistema de casas de jugador. Aquí tienes todo lo que debes saber sobre las ocho propiedades del juego: cómo desbloquearlas, cuánto cuestan y qué ventajas ofrecen.

01 ¿Cómo funcionan las casas en Forza Horizon 6?

Bienvenido a Japón. Después de festivales frenéticos, interminables sesiones de drift y carreras campo a través, las casas de jugador de Forza Horizon 6 ofrecen un lugar donde relajarse, personalizar coches y exhibir tus vehículos favoritos. Además, cada propiedad incluye una ventaja única capaz de marcar diferencias importantes tanto en el modo carrera como en las modalidades online. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cada casa, cómo desbloquearla, cuánto cuesta y qué obtienes al comprarla.

Las casas de Forza Horizon 6 son mucho más que simples puntos de viaje rápido repartidos por las diez regiones del mapa. Cada propiedad desbloquea una ventaja permanente que se activa en cuanto la compras, independientemente de cuál utilices como residencia principal. Desde Wheelspins diarios hasta bonificaciones de créditos o descuentos en el Autoshow, quienes consigan las ocho casas podrán disfrutar de todas las ventajas al mismo tiempo.

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Cada propiedad también cuenta con su propio garaje, lo que permite exhibir coches favoritos y personalizar el espacio con diseños propios.

La mayoría de las casas no están disponibles desde el principio. Para desbloquear nuevas propiedades será necesario avanzar en el progreso Discover Japan dentro del Collector’s Journal y conseguir más sellos. A medida que aumente el nivel de sellos, se irán habilitando nuevas casas para comprar. Los jugadores que se centren pronto en las misiones de historia, las carreras Touge, las actividades de mascotas y la exploración regional desbloquearán propiedades mucho más rápido.

02 Todas las casas de Forza Horizon 6

Los coleccionistas podrán reunir un total de ocho casas de jugador en Forza Horizon 6. La primera se desbloquea muy pronto, aunque las siguientes empiezan a disparar rápidamente su precio.

Forza Horizon 6 ofrece mucho a los coleccionistas © Phil Briel/Xbox Game Studios

Aquí tienes un resumen de todas las casas disponibles en Forza Horizon 6, junto con sus precios y ventajas:

# Casa Región Sello Price Perk 1 Mei's house Ohtani Amarillo Free Wheeler Dealer (trading cars in the car show) 2 Tokyo House Tokyo City Amarillo 3,000,000 CR (free with VIP) Daily Wheelspin 3 Yashiki House Hokubu Amarillo 10,000 CR Estate Builds 4 Minka House Ito Verde 450,000 CR +10 percent Credits at Horizon Stunt Party Events 5 Hakusan Mountain Lodge Sotoyama Azul 635,000 CR Additional garage slot +10 percent credits at Horizon Life Events 6 Funji Unkai House Shimanoyama Naranja 830,000 CR +10 percent Credits upon completion of Horizon Jobs 7 Soko 78 Tokyo City Púrpura 980,000 CR Import/Export: 5 percent discount when buying cars at the Autoshow 8 Vision House Ohtani Oro 1.500.000 CR Driving With Friends: +10 percent Skill Score in LINK Skills + Additional Garage Space (+1 Display Car Space)

03 Mei's house

Mei House viene de regalo al principio © Xbox Game Studios

Región: Ohtani

Sello: Amarillo

Precio: Gratis

Ventaja: Wheeler Dealer – intercambio de coches en el Autoshow

Mei House se encuentra al norte de Tokio © Xbox Game Studios

Mei’s House se convierte en tu primera residencia en Japón y se desbloquea prácticamente al inicio de la campaña. Basta con avanzar en la historia principal para conseguirla gratis. La ventaja Wheeler Dealer se activa inmediatamente y permite intercambiar coches en el Autoshow. Ojalá conseguir una casa gratis en la vida real fuera igual de sencillo.

04 Tokyo House

La Tokio House viene gratis con la Edición Premium © Xbox Game Studios

Región: Tokyo City

Sello: Amarillo

Precio: 3.000.000 CR (gratis con la suscripción VIP de la Premium Edition)

Ventaja: Daily Wheelspin – recibe un Wheelspin gratis cada día al iniciar sesión

Quienes compren la Premium Edition de Forza Horizon 6 recibirán gratis la casa más cara del juego. El resto tendrá que ahorrar nada menos que 3.000.000 de créditos para hacerse con esta lujosa propiedad urbana. A cambio, desbloquearán un Wheelspin diario gratuito.

Tokio House está situada al oeste de Tokio © Xbox Game Studios

Merece la pena invertir pronto en Tokyo House si es posible, ya que las recompensas más afortunadas de los Wheelspin pueden acabar recuperando buena parte de la inversión inicial.

05 Yashiki House

Yashiki House en Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Región: Hokubu

Sello: Amarillo

Precio: 10.000 CR

Ventaja: Estate Builds – crea tus propias zonas o circuitos

Yashiki House se encuentra en el noroeste del mapa © Xbox Game Studios

Los jugadores que disfruten de los sistemas de construcción en juegos como Minecraft, Fortnite o Cities: Skylines deberían comprar Yashiki House cuanto antes. Es la propiedad más barata de Forza Horizon 6, pero también una de las más útiles.

Por solo 10.000 créditos se desbloquea la función Estate Builder, que permite crear circuitos personalizados, rutas de drift, parques de acrobacias o zonas para reuniones de coches. Cualquiera interesado en las herramientas creativas del juego debería hacerse con esta casa inmediatamente.

06 Minka House

¿Sientes la brisa marina? © Xbox Game Studios

Región: Ito

Sello: Verde

Precio: 450.000 CR

Ventaja: Credit Stunts – gana un 10 % más de créditos en eventos Horizon Stunt Party

Minka House está situada en un pintoresco pueblo pesquero © Xbox Game Studios

Minka House se desbloquea a través de la progresión de sellos verdes. Los jugadores que participen habitualmente en eventos Stunt Party online podrán aprovechar la bonificación permanente de créditos. Para quienes dediquen muchas horas al multijugador, es una inversión muy rentable a largo plazo.

07 Hakusan Mountain Lodge

Hakusan Mountain Lodge ofrece una gran vista del monte Fuji © Xbox Game Studios

Región: Sotoyama

Sello: Azul

Precio: 635.000 CR

Ventaja: espacio extra de garaje y Cool Credits – gana un 10 % más de créditos en eventos Horizon Life

Encontrarás Hakusan Mountain Lodge en el extremo norte del mapa © Xbox Game Studios

Quienes disfruten de las cabañas de montaña probablemente considerarán Hakusan Mountain Lodge una de las casas más espectaculares de Forza Horizon 6. Situado en plena montaña de Sotoyama, además es la primera propiedad que ofrece dos ventajas al mismo tiempo.

Además del espacio adicional de garaje, la casa aumenta permanentemente las recompensas de créditos obtenidas en eventos Horizon Life. Cualquiera que pase mucho tiempo en el mundo abierto online recuperará la inversión relativamente rápido.

08 Funji Unkai House

La Funji Unkai House es una de las residencias más bonitas del juego © Xbox Game Studios

Región: Shimanoyama

Sello: Naranja

Precio: 830.000 CR

Ventaja: Career Driver – gana un 10 % más de créditos en trabajos Horizon

Repartir comida por Tokio con Raku Raku Express es una de las actividades secundarias más entretenidas de Forza Horizon 6. Alcanzar el rango máximo, sin embargo, puede llevar muchísimo tiempo.

Funji Unkai se encuentra en el noroeste del mapa © Xbox Game Studios

Funji Unkai House ayuda a acelerar ese progreso aumentando en un 10 % las recompensas de las misiones Horizon Jobs. Eso facilita avanzar en los trabajos de reparto y también permite recuperar antes el dinero invertido en la propiedad.

09 Soko 78

¿Un hangar? ¿Cómo? ¿Una casa? ¿Por qué no? © Xbox Game Studios

Región: Tokyo City

Sello: Morado

Precio: 980.000 CR

Ventaja: Import/Export – recibe un 5 % de descuento en compras del Autoshow

Soko 78 se encuentra al este de Tokio © Xbox Game Studios

Soko 78 es la segunda propiedad disponible en Tokyo City y una de las mejores casas para coleccionistas. Los jugadores que compren coches con frecuencia en el Autoshow podrán ahorrar créditos en cada adquisición gracias a la ventaja Import/Export.

Ese cinco por ciento puede parecer poca cosa al principio, pero el ahorro termina notándose rápidamente cuando empiezan a llegar los coches más caros.

10 Vision House

Si posees Vision House, lo has conseguido © Xbox Game Studios

Región: Ohtani

Sello: Dorado

Precio: 1.500.000 CR

Ventaja: Driving With Friends – gana un 10 % más de puntuación LINK Skill y un espacio extra de garaje

Vision House es, probablemente, la propiedad más impresionante de Forza Horizon 6. La villa de lujo transmite claramente ese aire de mansión de Hollywood Hills y ofrece unas vistas espectaculares del entorno.

Vision House se encuentra en el oeste del mapa de Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Como última y más exclusiva casa del juego, Vision House incluye dos ventajas especialmente valiosas. El bonus de LINK Skills resulta muy útil en sesiones multijugador y para quienes buscan desbloquear la insignia Master Explorer dorada. Eso sí, hará falta una buena cantidad de créditos antes de poder permitírsela.

11 Cómo funciona el sistema Estate en Forza Horizon 6

La finca de la Yashiki House es la única propiedad de Forza Horizon 6 que permite personalizar no solo el garaje, sino también toda la zona exterior.

Puedes reconstruir la finca de Yashiki House como quieras © Xbox Game Studios

Para abrir el Builder Mode basta con aparcar cerca de la rampa situada frente a la casa. En la esquina superior izquierda aparecerán el valor actual de la finca y el menú Estate Options. Desde ahí se accede directamente al Estate Builder.

El Builder Mode permite eliminar objetos, colocar elementos decorativos y rediseñar libremente el terreno, siempre que se respete el límite de objetos disponible. Los nuevos elementos pueden comprarse directamente desde la Prop Library utilizando créditos.

¿Pistas de carreras, parques de acrobacias o clubes automovilísticos...? © Xbox Game Studios

Quienes no quieran crear sus propios diseños también pueden explorar las Community Estates. Basta con abrir el menú “My Estates” y seleccionar “Browse Community Estates” para descargar creaciones de otros jugadores y aplicarlas en la propiedad propia. Eso sí, seguirá siendo necesario disponer de suficientes créditos para comprar los elementos utilizados.

Si quieres empezar desde cero, solo tienes que abrir la sección “My Estates” dentro del menú “My Horizon” y seleccionar “Empty My Estate”. Esto eliminará instantáneamente todos los objetos colocados.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil Briel es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. En los últimos años, también ha adquirido una amplia experiencia en tecnología y periféricos para videojuegos. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y trabaja como editor de hardware.