Una mirada al mundo del breaking desde dentro © Frankie Perez

Hacia el final de la entrevista telefónica que mantuvimos con Frankie Perez , su hijo de tres meses se despertó y se puso a llorar. Este artista de 31 años, nacido en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York, está muy ocupado, continúa ejerciendo de bailarín y acaba de publicar su primer libro, “See Me Up? It’s Cause I Been Down” (que se podría traducir como: “¿Me ves de pie? Porque he estado en el suelo”). Se trata de un libro de fotografías que muestra la cultura B-Boy desde dentro. Por si eso fuese poco, Frankie Pérez también está aprendiendo a ser padre. Junto con su pareja, vive a caballo entre Montreal y Nueva York. En el libro se puede ver a bailarines de estas dos ciudades, además de Florida, Texas, la Ciudad de México...

Creció en Queens, no lejos del aeropuerto de La Guardia y descubrió el mundo del breaking con 12 o 13 años cuando un vecino le enseñó los movimientos que había aprendido. Frankie quedó enganchado por la cultura del breaking y empezó a imitar a los bailarines que veía en cintas de vídeo VHS. Con el tiempo se convirtió en un miembro de la crew Supreme Beingz y compitió en múltiples rondas del Red Bull BC One en Boston y Chicago (2011), Orlando (2015 y 2017) y Ámsterdam (2017).

A medida que se fue volcando en la cultura hip-hop, fotografiar a sus amigos se convirtió en algo natural. Frankie es un fotógrafo autodidacta y él mismo ha publicado su libro gracias a la ayuda que ha recibido del Queens Council of The Arts. Las imágenes fueron tomadas entre 2018 y 2020, mientras que el diseño del volumen también corrió de su cuenta.

Sigue leyendo para que descubras lo que Frankie Pérez piensa sobre la cultura B-Boy y cómo fue el proceso para realizar el libro. Además, podrás ver algunas imágenes publicadas en su trabajo.

Autorretrato de Frankie © Frankie Perez

Sobre ser un B-Boy

“Cuando era más joven, el B-Boying suponía todo un mundo nuevo. Una de mis mayores motivaciones fue descubrir que, gracias al breaking, podía viajar por el globo. Eso me animó a mejorar. Pero ahora ya he hecho eso. He viajado por el mundo y he ganado batallas frente a los mejores. Sigo volcado con la danza… En estos momentos quiero llevar el breaking más allá, construir a partir de lo que ya tenemos. Continuar con la tradición pero, al mismo tiempo, innovar. Eso es lo que me mantiene despierto por la noche”.

Sobre el Red Bull BC One

“El BC One es fantástico porque, de alguna manera, te muestra lo que el breaking podría ser, es como echar un vistazo al futuro. Te tratan como un atleta profesional, como si fueses de la NBA…”.

Sobre fotografiar la cultura B-Boy

“No es que yo quisiese ser el fotógrafo de la escena B-Boy, sino que simplemente plasmé lo que me rodeaba. Era algo muy accesible para mí. Empecé a grabar vídeos porque no quería depender de otros a la hora de promocionarme como bailarín, luego me puse a sacar fotos con la cámara digital. Fui aprendiendo poco a poco”.

Imágenes del libro de Frankie Pérez © Frankie Perez

Sobre el libro “See Me Up? It's 'Cause I've Been Down”

“En lo que se refiere al libro, al principio iba a hacer un fanzine porque pensaba: ‘Sería fantástico tener una visión desde el punto de vista de un B-Boy’. Nunca había visto nada así, ni en nuestra escena, ni en la fotografía en general. Martha Cooper publicó “We B*Girlz”, pero es un trabajo completamente diferente al mío”.

Sobre el título del libro

“Por una parte, estoy haciendo una pregunta pero, al mismo tiempo, la respondo de forma afirmativa. Es como decir: ‘Controlo todo esto’. Por otro lado, es una historia personal, estoy de pie porque he estado antes en el suelo centrado en mi objetivo. Además, se trata de un juego de palabras porque, pese a que la foto está al derecho, el sujeto está al revés. También es un guiño a Nipsey Hussle, le he dado una vuelta a una de sus frases”.

Foto de la portada del libro de Frankie Pérez © Frankie Perez

Sobre la foto de la portada

“Es quizá mi favorita porque en ella se ve a mi amigo, crecimos juntos practicando el breaking. La foto se tomó después de que volviese al breaking tras mucho tiempo lejos de la escena debido a algunos problemas personales. En esa foto estábamos practicando juntos otra vez y mi amigo era feliz. Fue especial para mí poder capturar ese instante”.

El B-Boy Vicious © Frankie Perez

Sobre el B-Boy Vicious y su hijo Phoenix

“Creo que las imágenes que tengo del B-Boy Vicious de Sweet Technique, la B-Girl AT y Phoenix, el hijo de ambos, ofrecen una mirada más compleja del breaking. Cómo conciliar también tu vida privada y el hecho de tener un hijo. Nunca había visto que se explorase ese tema. Acabo de ser padre, mi hijo tiene tres meses, así que estoy viviendo esa experiencia”.

Sobre fotografiar la cultura desde dentro

“Una de las razones por las que me apasionaba la idea de hacer el libro es porque no había ningún proyecto así que viniera desde dentro. Se han hecho muchas cosas, pero desde fuera. No quiere decir que lo mío sea mejor solo que, en mi opinión, es completamente diferente. Es un punto de vista que rara vez sale a la luz”.

Sobre su objetivo con el libro

“Uno de mis propósitos era mostrar nuestra cultura. Ahora vemos anuncios en los que alguien que no es un B-Boy o B-Girl, está haciendo movimientos de B-Boy o B-Girl. En este proyecto he utilizado mi propio lenguaje visual. Es mi contribución a la escena, aparte de lo que he logrado con mi baile. Quiero ayudar a que los bailarines tengan más oportunidades en el ámbito comercial”.

El libro de Frankie © Frankie Perez